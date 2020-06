Am Donnerstag (04.06.2020) brannte in den frühen Morgenstunden in einem Anwesen in Colmberg (Landratsamt Ansberg) ein Auto. Die Kripo konnte bereits einen Tatverdächtigen festnehmen.

Update vom 05.06.2020: Auto geht in Flammen auf - Kripo verhaftet Tatverdächtigen (24)

Am Donnerstag (04.06.2020) brannte in den frühen Morgenstunden in einem Anwesen in Colmberg ein Auto. Die Ansbacher Kripo konnte inzwischen einen Tatverdächtigen festnehmen.

Gegen 1.30 Uhr war bei der Einsatzzentrale die Mitteilung eingegangen, dass im Hof eines Anwesens in der Rothenburger Straße / Ecke Am Neugraben ein Auto brennen soll. Die Freiwillige Feuerwehr von Colmberg konnte das Feuer schnell löschen. Am Fahrzeug war ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro entstanden.

Ersten Erkenntnissen zufolge war offensichtlich, dass das Feuer wohl absichtlich gelegt worden war. Noch am Donnerstag gelang es Beamten des zuständigen Fachkommissariats der Ansbacher Kriminalpolizei, einen Tatverdächtigen festzunehmen.

In Zusammenarbeit mit Kollegen der Ansbacher Polizeiinspektion waren intensive Ermittlungen aufgenommen und zahlreiche Zeugen vernommen worden. Ein 24-Jähriger verstrickte sich dabei immer mehr in Widersprüche. Der junge Mann räumte schließlich auf Vorhalt ein, dass er sowohl die Feuer in der Nacht als auch den Brand in der Holzhütte am 22.05.2020 gelegt habe. Der 24-Jährige wird nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung angezeigt.

Die Ansbacher Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus

