Brand in Sauna: Bademeister versucht vergebens, Feuer zu löschen - Rauchgasvergiftung

Hitze ist in der Sauna normalerweise nichts ungewöhnliches. Im Dinkelsbühler Hallenbad hatte die Sauna am Dienstag aber Feuer gefangen - eine Person wurde leicht verletzt.Kurz nach 10 Uhr kam es zu dem Brand am Sauna-Ofen der großen Sauna Landschaft am städtischen Bad am Kinderloreweg. Nach ersten Ermittlungen entstand das Feuer in der Nähe des Ofens. Möglicherweise handelte es um einen technischen Defekt.Ein zuständiger Bademeister hatte noch versucht, den Brand selbstständig unter Kontrolle zu bringen. Er erlitt hierbei eine Rauchgasvergiftung. Letztendlich musste die freiwillige Feuerwehr das Feuer professionell löschen.Der Verletzte wurde ins örtliche Krankenhaus in Dinkelsbühl eingeliefert. Der Sachschaden an der Sauna beträgt nach ersten Schätzungen etwa 30 000 Euro.