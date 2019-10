"Bio"-Edeka für Franken: Die Supermarktkette "Edeka" investiert in einen neuen Geschäftszweig. Das Hamburger Unternehmen eröffnet am Donnerstag (10. Oktober 2019) zwei selbstständig geführte "Naturkind"-Bioläden - und einer von zwei Standorten liegt in Franken. Im mittelfränkischen Dinkelsbühl öffnen am Donnerstagmorgen gegen 10.10 Uhr die Türen. Nicht das erste große Projekt in der Region: Zuletzt verkündete der Konzern, dass in Oberfranken ein neues Edeka-Logistikzentrum geplant sei. Es geht um eine Millioneninvestition.

Bio-Edeka in Dinkelsbühl: "Naturkind" öffnet am Donnerstag

Neben dem "Naturkind"-Laden im Kreis Ansbach eröffnet eine Filiale in Hamburg. Stefan Giese, Geschäftsführer von "Edeka Nord" sagte im Vorfeld zur Deutschen Presse-Agentur: "Viele Bio-interessierte Verbraucher kaufen gezielt im Fachmarkt ein. Daher sind wir überzeugt, dass Naturkind einen neuen Kundenstamm erreichen kann."