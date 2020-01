Gefährliches Beweismittel: Richter schneidet sich im Prozess an Samuraischwert. Ein Richter hat sich in einem Prozess im mittelfränkischen Ansbach an einem Samuraischwert geschnitten. "Es war ein kleiner Schnitt, der relativ stark geblutet hat", sagte der Sprecher des Landgerichts, Daniel Hader, am Dienstag (14. Januar 2020).

Samuraischwert als Beweismittel: Richter verletzt sich an Klinge

In der Verhandlung am vergangenen Donnerstag ging es um die Unterbringung eines Mannes in einer Psychiatrie, der eine Brandstiftung und mehrere Sachbeschädigungen begangenen haben soll - letztere möglicherweise mit dem Samuraischwert.