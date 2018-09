Rothenburg ob der Tauber vor 1 Stunde

Schockmoment

Bauarbeiter finden Weltkriegs-Brandbombe an Schule in Mittelfranken

Bauarbeiter haben am Freitagvormittag (21.09.2018) in der Nähe einer Schule in Rothenburg ob der Tauber (Landkreis Ansbach) eine Brandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die Schule wurde sicherheitshalber geräumt.