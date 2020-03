Aufwendige Rettungsaktion im Kreis Ansbach: Mann (33) sitzt verletzt in Kletterwand fest

Am Freitag (06. März 2020) wurde eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Ansbach zu einer Kletterhalle im Industriegebiet Burgoberbach im Landkreis der kreisfreien Stadt gerufen. Ein Mann saß fest - in drei Metern Höhe.

Wie die Polizei in ihrem Pressebericht schreibt, klagte der 33-Jähriger während er eine Wand empor kletterte plötzlich über starke Schmerzen im Knie. Deshalb konnte er weder weiter nach oben steigen, noch sich auf die Matte nach unten fallen lassen. Er musste in seiner Position in gut drei Metern Höhe ausharren.

Burgoberbach: 33-Jähriger muss mit Spezialgerät aus Kletterwand gerettet werden

Durch seine Hilferufe wurden weitere Kletterer auf ihn aufmerksam und zogen den Verletzten nach oben. Von dort konnte der 33-Jährige jedoch nicht nach unten gebracht werden. Er wurde durch die Feuerwehr, mittels Leiterschiene geborgen und zur Behandlung ins Klinikum Ansbach gebracht.