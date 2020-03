Messerangriff in Ansbacher Kanzlei: Nach der Messerattacke auf einen Ansbacher Gerichtsvollzieher am Dienstagmorgen (3. März 2020) hat die Polizei am Mittwoch (4. März 2020) den gesuchten Tatverdächtigen verhaftet. Eine Polizeistreife nahm den flüchtigen 33-Jährigen am Morgen fest.

Der Angriff am Dienstag hatte sich laut Polizei in den Büroräumlichkeiten eines Gerichtsvollziehers in der Fischerstraße ereignet. Bei der Attacke verletzte der 33-jährige Tatverdächte gegen 8.30 Uhr einen 53-jährigen Gerichtsvollzieher mit einem Messer. Durch das Einschreiten weiterer anwesender Personen konnte der Angreifer in die Flucht geschlagen werden. Der mutmaßliche Täter floh in unbekannte Richtung.

Nach Messerangriff bei Gerichtsvollzieher: Großfahndung der Polizei erfolgreich

Bereits unmittelbar nach der Tat hatte ein Großaufgebot der Polizei im Stadtgebiet Ansbach und Umgebung intensiv nach dem flüchtigen Messerangreifer gefahndet. In die Fahndungsmaßnahmen waren sowohl Diensthunde der Polizei als auch ein Hubschrauber der Bayerischen Bereitschaftspolizei eingebunden. Über die Medien hatte sich die Polizei auf der Suche nach Zeugen zudem frühzeitig an die Öffentlichkeit gewandt.

Obwohl die Fahndung zunächst nicht zur Festnahme des Gesuchten führte, wurden die Maßnahmen zur Ergreifung des 33-Jährigen weitergeführt. Es folgten die gezielte Überprüfung von Anlaufpunkten sowie die bundesweite Ausschreibung im Fahndungssystem der deutschen Polizeibehörden, wie die Polizei mitteilte.

In den Morgenstunden des Mittwochs (4. März 2020) konnte eine Polizeistreife den gesuchten Messerangreifer schließlich in Rothenburg ob der Tauber festnehmen. Der 33-Jährige wurde zwischenzeitlich an die Ermittler der Ansbacher Mordkommission überstellt.

Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes - Zwangsräumung als Motiv?

Wie die Polizei mitteilte, steht die Kriminalpolizei Ansbach in engem Kontakt zur Staatsanwaltschaft Ansbach und hat zwischenzeitlich Ermittlungen wegen versuchten Mordes aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen gehen die Ermittler der Mordkommission davon aus, dass eine für den Mittwoch anberaumte Zwangsräumung beim Tatverdächtigen das Motiv für den Angriff darstellen dürfte.

Nähere Einzelheiten zu dem Messerangriff und die Festnahme des Tatverdächtigen gibt die Kriminalpolizei im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der Staatsanwaltschaft sowie einem Vertreter des Polizeipräsidiums Mittelfranken am Donnerstag (5. März 2020) bekannt.

