Verkehrsrowdys

Mofa-Fahrer und Autofahrer geraten in Franken aneinander - 70-Jähriger schwer verletzt

In Ansbach kam es am Samstagmorgen zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mofa-Fahrer und einem Autofahrer. Am Ende zog sich ein 70-Jähriger schwere Verletzungen zu.