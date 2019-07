Ansbach vor 1 Stunde

Schlägerei

Ansbach: Massenschlägerei vor Shisha-Bar: Mann (18) wird Stuhl ins Gesicht geschleudert

Vor einer Shisha-Bar in Ansbach ist es am Freitagmorgen zu einer Schlägerei zwischen zehn Männern gekommen. Dabei wurde ein 18-Jähriger von einem Stuhl am Kopf getroffen.