Ansbach vor 1 Stunde

Tierquälerei

Ansbach: Katze kommt mit Drahtschlinge um Hals nach Hause - Treibt ein Tierquäler sein Unwesen?

In Ansbach ist am Montag eine Katze mit einer Schlinge um den Hals nach Hause gekommen. In der Straße ist bereits vergangenes Jahr eine Katze mit einer Schlinge um den Hals nach Hause gekommen.