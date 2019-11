Polizei fasst Tatverdächtigen nach Messer-Attacke in Ansbach: Ein 15-Jähriger landete nach einer Auseinandersetzung am Samstagabend (23.11.2019) schwer verletzt im Krankenhaus, das berichtet die Polizei. Zuvor hatte es an der Ecke Uhlandstraße / Lenauweg in Ansbach einen Streit gegeben.

Nach Messer-Attacke in Ansbach: 15-Jähriger außer Lebensgefahr

Aus noch unbekannten Gründen entwickelte sich gegen 21 Uhr eine Auseinandersetzung. Dabei verletzte der Täter den 15-Jährigen mit einem Messer. Anschließend flüchtete der Angreifer.

Schwer verletzt wurde der Junge vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Er ist aber außer Lebensgefahr, teilt die Polizei am Sonntagabend (24.11.2019) mit.