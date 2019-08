Elf Wochen alter Hundewelpe muss aus heißem auto befreit werden: Am Freitagmittag (02.08.2019) teilten Passanten mit, dass in der Bahnhofstraße in Ansbach ein Auto parkt, in dem seit gut einer Stunde ein Hundewelpe sitzt. Das Tier, sichtlich angegriffen durch die Wärme im Innenraum, hechelte bereits stark. Das schreibt die Polizei Ansbach in ihrer Pressemeldung am Samstagmorgen.

Wenn sie einen Hund in einer ähnlichen Situation sehen, dann können sie ihm helfen. Wie, das erklärt die Polizei gegenüber inFranken.de.

Frauchen kommt zum Einsatz

Das dunkle Auto war verschlossen und bei Sonnenstrahlen um die 25 Grad geparkt. Mit Eintreffen eines Polizeihundeführers kam auch die Besitzerin zu ihrem Fahrzeug. Der elf Wochen alte Malteser wurde vom Hundeführer mit Wasser versorgt.

Die Hundebesitzerin zeigte sich einsichtig. Dennoch wurde gegen sie eine Anzeige wegen des Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz eingeleitet.