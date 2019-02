Am Donnerstag (07. Februar) wurde gegen 16.15 Uhr ein 16-jähriger Jugendlicher am Josef-Fruth-Platz in Ansbach von einem Unbekannten grundlos geschlagen. Das berichtet die Polizei.

Nachdem der 16-jährige Schüler an dem unbekannten Täter sowie seiner zwei Begleiter vorbeigelaufen war, pöbelte der Unbekannte zunächst den 16-Jährigen an und schubste ihn danach.

Als der 16-Jährige in einen nahe gelegenen Kindergarten flüchten wollte, versetzte ihm der Unbekannte unvermittelt einen Faustschlag gegen die Schläfe.

Täterbeschreibung laut Polizei

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Circa 165 Zentimeter groß, schlanke Gestalt, blonde kurze Haare, helle Hautfarbe, zwischen 14 bis 16 Jahre alt. Hinweise zu dieser Körperverletzung bitte an die Polizei Ansbach unter der Telefonnummer 0981/9094121.