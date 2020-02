Stinkende Flüssigkeit über parkende Fahrzeuge gegossen: Bereits am Mittwoch (19. Februar 2020) ist in der Zeit zwischen 17 und 18 Uhr eine stinkende Flüssigkeit auf zwei in der Heinrich-Puchta-Straße geparkte BMWs gegossen worden. Das teilt die Polizei Ansbach am Samstag (22. Februar mit).

Der Geruch zog sich durch die Lüftung auch in das Fahrzeuginnere. Auch eine bereits erfolgte Fahrzeugwäsche brachte keine Besserung, wodurch eine aufwendige Intensivreinigung nötig wird. Zeugen werden gebeten, sich unter der 0981 9094 121 bei der Polizeiinspektion Ansbach zu melden.