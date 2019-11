Explosion in Ansbach: In der Humboldstraße in Ansbach ist es am Donnerstagnachmittag (7. November 2019) gegen 13.30 Uhr zu einer Explosion in einem Wohnhaus und anschließend zu einem Brand gekommen. Das bestätigte die Polizei gegenüber inFranken.de.

Ansbach: Explosion in Wohnhaus

Ein Großaufgebot der umliegenden Feuerwehren war am Nachmittag vor Ort, um den Brand in dem zweistöckigen Reiheneckhaus zu löschen. Die Löscharbeiten waren gegen 16 Uhr schließlich beendet. Zwei Feuerwehrmänner wurden dabei leicht verletzt. Anschließend konnten Einsatzkräfte das Wohnhaus betreten. Dabei wurde ein Mann gefunden, der bei dem Brand ums Leben kam. Es handelt sich um einen 58-Jährigen. Im Laufe des Freitags erfolgt eine Spurensicherung durch Spezialisten.

Durch die Explosion, die sich laut einem Polizeisprecher im Inneren des Gebäudes ereignet hat, wurde das Wohnhaus erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe sei noch nicht abschätzbar. Das Technische Hilfswerk sichert das Wohnhaus am Donnerstagabend mit Stützbalken. Die örtliche Feuerwehr wird eine Brandwache in der Nacht auf Freitag abhalten.

Die Ursache der Explosion ist weiterhin unklar. Die Ermittlungen übernahm das Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei.