Verletzte Python in Mittelfranken: Am Freitag (5. Juli 2019) ist ein Motorradfahrer gegen 16.20 Uhr in Wilburgstetten (Kreis Ansbach) in den Hof eines Kradhändlers gefahren und hat dort einen blutigen Stoffbeutel geworfen in den Eingangsbereich geworfen. Wie die örtliche Polizei mitteilt, fuhr er daraufhin schnell wieder davon. In dem Beutel befand sich eine verletzte Python. Diese wurde über eine Tierärztin zu einer Auffangstation nach München übermittelt.

Das Motorrad des Flüchtigen konnte in der Nähe des Hofes aufgefunden werden. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

