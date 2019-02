Ansbach vor 15 Minuten

Zwei Attacken

Gewalt-Exzess an fränkischer Schule: Jugendlicher schlägt Mitschüler fast Zähne aus

An einer Schule im mittelfränkischen Ansbach ist ein 15-Jähriger an nur einem Tag gleich zweimal brutal angegriffen worden. Am Freitagmorgen trat ihm ein 17-Jähriger in den Bauch, bei einer weiteren Attacke am Mittag verlor der 15-Jährige fast drei seiner Zähne.