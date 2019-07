Schwerer Fahrradunfall in Mittelfranken: Am Freitag (5. Juli 2019) fuhr ein 41-jähriger Fahrradfahrer gegen 21.12 Uhr mit einem Bekannten in Hilsbach in Richtung Stegbruck. Der 41-Jährige stürzte aus bisher ungeklärten Gründen von seinem Rad und verletzte sich schwer am Kopf. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Fahrradunfall in Hilsbach: Außer Lebensgefahr

Für den Schwerverletzten bestehe keine Lebensgefahr, so die örtliche Polizei. Er trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm. Es entstand kein Sachschaden am Fahrrad.

