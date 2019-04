Schlägerei

Mittelfranken: Wüste Schlägerei endet in der Ambulanz

Am vergangenen Donnerstagnachmittag (11.04.2019) ereignete sich in Ansbach eine Schlägerei zwischen einem 38 jährigen Mann und dem Noch-Ehemann seiner Freundin. Am Ende mussten zwei Männer zur ambulanten Behandlung ins Klinikum gebracht werden.