Ansbach: Autofahrer wird auf Wiese geschleudert und verletzt sich schwer

Schwerer Verkehrsunfall in Mittelfranken: In Unterschwaningen (Kreis Ansbach) ereignete sich gegen 09.10 Uhr am Donnerstag (18. Juli 2019) ein Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2221, auf Höhe Dennenlohe. Dabei fuhr ein 50-jähriger Autofahrer aus Dennenlohe kommend auf die Staatsstraße und missachtete dabei die Vorfahrt eines Lastkraftwagens, der bereits auf der Straße fuhr. Das Auto stieß in die Seite des bevorrechtigten Lastwagens und wurde dadurch auf eine angrenzende Wiese geschleudert. Der Fahrer des Wagens wurde durch die Wucht des Aufpralls aus seinem Auto katapultiert und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Nürnberg-Süd gebracht. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt.

Betriebsflüssigkeit ausgelaufen

Die beteiligten Unfallfahrzeuge wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Ein Gutachter wurde an die Unfallstelle beordert.

Da eine größere Menge Betriebsflüssigkeit bei dem Unfall auslief, musste Erdreich abgetragen werden. Am Lastwagen entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro, am Auto des Verletzten von rund 8000 Euro.

