Ansbach: Auf Passanten geschossen? 40-Jähriger verbarrikadiert sich in seiner Wohnung

Auf Passanten geschossen?





Täter verbarrikadiert sich



Wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und einem tätlichen Angriff auf eine Polizistin muss sich ein 40-Jähriger in Ansbach verantworten. Er soll mit einem Luftgewehr auf Passanten geschossen haben - anschließend wehrte er sich laut Polizei gegen seine Festnahme.Am Samstag, gegen 15:30 Uhr, ging bei der Polizei Ansbach eine Mitteilung ein, dass in der Rügländer Straße eine Person mit einem Luftgewehr aus einem Fenster schießt.Den eingesetzten Polizeibeamten wurde vor Ort durch den Mitteiler berichtet, dass der Luftgewehrschütze wohl schon am Vortag auf Passanten geschossen haben soll. Geschädigte Personen meldeten sich bei der Polizei jedoch noch nicht.Es wurde festgestellt, dass der Mann ca. 30 Schuss auf eine in einem Nachbargrundstück aufgehängte Flagge abgegeben hat und diese hierdurch beschädigte.Da der Mitteiler genau beschreiben konnte, aus welcher Wohnung eines Mehrfamilienhauses der Mann schoss, wurde dieser durch die Polizei aufgesucht.Da der Mann die Wohnungstür nicht freiwillig öffnete, musste diese, nach richterlicher Anordnung, gewaltsam geöffnet werden. Anschließend konnte der 40-jährige Täter festgenommen werden. Das Luftgewehr wurde sichergestellt.Im Verlauf der Festnahme beleidigte er eine Beamtin und versuchte diese zu treten. Gegen den Mann wurden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung, versuchter gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung sowie tätlichen Angriff auf Polizeibeamte eingeleitet.