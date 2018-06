Ansbach vor 3 Stunden

Brand

Ansbach: 63-Jähriger lebensgefährlich bei Feuer verletzt - Kleidung war in Brand geraten

Die Feuerwehr wurde zu einem Brand in einer Erdgeschosswohnung in den Theodor-Alt-Weg gerufen. Die Kleidung eines 63-jährigen Mannes in Brand geraten. Insgesamt wurden drei Personen verletzt.