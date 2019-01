Ansbach vor 11 Stunden

Messerattacke

Mittelfranken: 18-Jähriger nach Streit in Innenstadt niedergestochen

Bei einem verabredeten Treffen zwischen einem 18-Jährigen und einem 43-Jährigen am Karlsplatz in Ansbach eskaliert ein Streit. Der 43-Jährige greift zum Messer und sticht seinem Opfer in den Oberkörper. Der junge Mann rettet sich auf die Polizeiwache.