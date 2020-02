Die ärztliche Versorgung der Geburtshilfe am Ansbacher ANregiomed Klinikum ist lückenlos gewährleistet. Das teilte die Klinik am Montag (17. Februar 2020) in einer Pressemitteilung mit.

Darin heißt es, dass der lückenlose Weiterbetrieb der Geburtshilfe am Klinikum Ansbach von ärztlicher Seite gesichert sei. Dr. Martin C. Koch übernimmt zum 1. April 2020 die Chefarztposition der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe.

Update vom 17. Februar: Frauenklinik Ansbach - Neuer Chefarzt kommt zum 1. April

Gemeinsam mit Koch trete eine weitere Kollegin den Dienst als Oberärztin in Festanstellung an. "Weitere vier bestens qualifizierte Fachärzte unterstützen das Team in den nächsten Monaten in Oberarztfunktion und gewährleisten den Betrieb über den 31. März hinaus." Bis zum 31. März sei die fachärztliche Versorgung durch das bisherige Team der Frauenklinik ohne jede Unterbrechung sichergestellt.

Darüber hinaus sei die Geburtshilfe umgezogen: Auf der ehemaligen Wahlleistungsstation im Altbau stehen den Wöchnerinnen ab sofort mehr Betten und eine ruhigere Atmosphäre zur Verfügung."Auf der Ebene 6 befindet sich nun ausschließlich die Geburtshilfe", erläutert Stationsleitung Jutta Nauroth. Für die Patientinnen sei die Ruhe dort ein großer Vorteil. "Gerade für Wöchnerinnen ist eine entspannte Atmosphäre sehr wichtig. Darüber hinaus profitieren unsere Patientinnen von der gemütlicheren Atmosphäre mit hochwertiger Ausstattung." In acht Doppelzimmern und vier Einzelzimmern stehen insgesamt 20 Betten zur Verfügung - zwei mehr als auf der alten Station.

Die Erstmeldung vom 6. Februar: Ärztemangel in Ansbach - Klinikum sucht dringend nach Gynäkologen für Geburtshilfestation

Der Chefarzt sowie weitere Ärzte haben am Klinikum in Ansbach gekündigt. Das hinterlässt eine große Lücke, die schnell geschlossen werden muss.

Die Frauenklinik im mittelfränkischen Ansbach steht vor einem Umbruch. Zum 31. März verlässt Chefarzt Bernd Hornbacher das Krankenhaus auf eigenen Wunsch. Mit ihm kehren "mehrere Oberärztinnen der Gynäkologie und Geburtshilfe dem Klinikum den Rücken", heißt es von Seiten der Frauenklinik. "Der Weggang weiterer Ärztinnen ist für uns ein besonders herber Verlust", bedauert Gerhard Sontheimer, Vorstand von "ANregionmed".

