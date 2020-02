Die Frauenklinik im mittelfränkischen Ansbach steht vor einem Umbruch. Zum 31. März verlässt Chefarzt Bernd Hornbacher das Krankenhaus auf eigenen Wunsch. Mit ihm kehren "mehrere Oberärztinnen der Gynäkologie und Geburtshilfe dem Klinikum den Rücken", heißt es von Seiten der Frauenklinik. "Der Weggang weiterer Ärztinnen ist für uns ein besonders herber Verlust", bedauert Gerhard Sontheimer, Vorstand von "ANregionmed".

Klinikum Ansbach: Mehr als 1300 Geburten im Jahr 2019