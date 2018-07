Zimmer mit Aussicht - Diese 8 Hotels bieten einen spektakulären Blick

Spanien



Wer nicht richtig schwindelfrei ist, sollte im andalusischen " Parador de Ronda " die Aussicht unbedingt vor dem Frühstück genießen. Denn der weite Blick in die tiefe Schlucht direkt am Hotel lässt den Magen erzittern. Atemberaubende 120 Meter geht es die Klippen hinab. In der Stadtmitte gelegen, direkt neben der Brücke Puente Nuevo de Ronda, bietet das Hotel großartige Ausblicke auf den Fluss Tajo. Die Stadt Ronda liegt auf einem Berggipfel in der Provinz Malaga. Die Schlucht teilt die Neustadt von der Altstadt.Ronda ist eine Stierkampfmetropole. Interessierte besuchen die Arena Plaza de Toros, zehn Minuten zu Fuß vom Hotel.: "Parador de Ronda", Plaza Espana, s/n, 29400 Ronda, Malaga, Spanien,0034/952/87 75 004-Sterne-HotelGartenanlage, saisonaler Swimmingpool: ab ca. 120 EuroBesonders nachts lohnt sich der Ausblick vom " Ritz-Carlton Wolfsburg " auf das Heizkraftwerk von Volkswagen. Dann ist das denkmalgeschützte Kraftwerk beeindruckend illuminiert. Vom Hotel am Mittellandkanal sind es wenige Minuten zu Fuß ins Herz der Autostadt und etwa 15 Minuten in die Volkswagen Arena. Der 40 Meter lange, freischwimmende Außenpool liegt direkt im Hafenbecken des Kraftwerkes und ist ganzjährig beheizt.Die Küche des Restaurants "Aqua" im "Ritz-Carlton Wolfsburg" ist mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet.The Ritz-Carlton Wolfsburg, Parkstraße 1, 38440 Wolfsburg05361/60 70 005-Sterne-HotelMarmorbäder mit Regendusche, Spa, beheizter Außenpool, Fitnessraum: ab ca. 280 Euro im DZEtwas für Fans der ganzen großen, schicksalhaften Liebe findet sich in Verona: Das Hotel " Il sogno di Giulietta " liegt im historischen Zentrum der Festspielstadt. Von einigen Zimmern blicken die Gäste direkt auf Julias Balkon. Der berühmte Innenhof, in dem Romeo seine Julia umgarnte, zieht täglich Besucher aus aller Welt an.Nur etwa 650 Meter vom Hotel entfernt liegt die Arena di Verona. Es lohnt sich, eine Aufführung in dem drittgrößten noch erhaltenen antiken Amphitheater der Welt zu besuchen.Il sogno di Giulietta, Via Cappello, 23, 37121 Verona, Italien0039/045/800 99 323-Sterne-HotelWhirlpool, Haustiere gestattet: ab ca. 120 EuroFür viele Griechenlandurlauber ist sie die Schönste im Ägäischen Meer: Santorin. Eine Insel wie gemalt. Die typischen weißen, quadratischen Häuser, der endlos weite Blick aufs Meer. Im " Grace Santorini " genießen die Gäste luxuriöse Unterkünfte mit einzigartigem Panoramablick aufs Wasser. Täglich ist ein 5-Gänge-Champagner-Frühstück erhältlich. Am Infinity-Pool genießt man den Charme der Insel, die mit den meisten Sonnenstunden Griechenlands aufwartet - und das mit Blick auf die weltberühmte Vulkanmasse der Caldera.Eine typische Spezialität aus Santorin sind sonnengetrocknete Tomaten. Im Tomato Industrial Museum wird unter anderem die Geschichte des heimischen Tomatenmarks skizziert.Grace Santorini, Imerovigli, Thira 847 00, Griechenland0030/22860/213 005-Sterne-HotelInfinity-Pool, Organisation von privaten Segeltouren: ab ca. 700 EuroDer Eiffelturm - Wahrzeichen der Stadt der Liebe. Wer möchte da nicht ganz nah dran sein? Kein Problem. Denn die 324 Meter hohe Eisenkonstruktion lässt sich vom " Pullman Paris Tour Eiffel " bestens betrachten. Das moderne Hotel am linken Seine-Ufer liegt wenige Gehminuten vom Eiffelturm entfernt, einige Zimmer haben direkten Turmblick - besonders im Dunkeln ist das ein Erlebnis.Der Fitnessraum ist rund um die Uhr geöffnet und bietet eine schöne Aussicht auf die Grünanlagen der Jardins du Trocadéro.Hotel Pullman Paris Tour Eiffel, 22 Rue Jean Rey, 75015 Paris, Frankreich0033/1/44 38 56 004-Sterne-HotelEinige Zimmer bieten Regenduschen, viele Zimmer mit Balkon, Fitnessraum: ab ca. 225 EuroFür Liebhaber des Extravaganten dürfte das "Crane Faralda Hotel" in Amsterdam das ideale Reiseziel sein: ein umgebauter Kran, Stadtblick, Hafenblick und jede Menge Luxus. Das Hotel in dem 50 Meter hohen Hafenkran in der NDSM-Werft verfügt auf 35 bis 45 Metern Höhe über drei zweigeschossige Themen-Suiten mit spektakulären Fensterfronten. Auf dem Oberdeck kann man in 50 Metern Höhe aus dem beheizten Whirlpool über Amsterdam blicken.Den Kran mieten und die Party starten - die Panoramalounge kann für Events gemietet werden. Preise ab 750 Euro.Crane Faralda Hotel, NDSM-Plein 78, 1033 WB Amsterdam, Niederlande0031/20/760 61 61Whirlpool, Bar: ab ca. 430 EuroDie ganze Schönheit des irischen Killarney Nationalparks lässt sich im " Lake Hotel " im County Kerry erleben: Fantastische Landschaft, ein malerisches Seeidyll und ein Vier-Sterne-Hotel in Alleinlage. Die Zimmer in dem Landhaus aus dem 19. Jahrhundert haben Whirlpools, Kamine und atemberaubende, unverbaute Ausblicke auf die Ruinen von McCarthy Mor Castle, den See Lough Leane und die umliegenden Berge.Im Außen-Whirlpool mit Seeblick die Rothirsche beobachten.The Lake Hotel, Lake Shore, Muckross Road, Castlelough, Killarney, Co. Kerry, Irland00353/64/663 10 354-Sterne-HotelFitnesscenter, Whirlpool und Speisesaal mit Seeblickab ca. 100 EuroFrühstücken mit Blick auf die Prager Burg, die Moldau und die Stadt der 100 Türme, schwimmen im 26. Stock über den Dächern Prags: Das Hotel "Corinthia" auf einem der Prager Hügel bietet eine Traumaussicht auf die Goldene Stadt. Bei gutem Wetter beeindruckt das Stadtpanorama bereits beim Frühstück auf der Freiluftterrasse.Am besten mit der U-Bahn in die Stadt fahren. Die U-Bahn-Haltstelle Vyšehrad ist eine Minute vom Hotel entfernt.Hotel Corinthia, Kongresová 1655/1, 140 69 Prag 4-Nusle, Tschechien00420/261/191 1115-Sterne-HotelPool, Spa, Fitnesscenter, Wellness: ab ca. 100 Euro