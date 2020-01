Stiftung Warentest prüft Zahnpasta: Ergebnis bei vielen Zahncremes ist "mangelhaft"

Warum ist Fluorid in Zahnpaste so wichtig?

Fluorid ist einer der wichtigsten Bestandteile einer wirksamen Zahnpasta, betont die Stiftung Warentest. "Karies wird durch bakterielle Zahnbeläge, die Plaque, verursacht. Plaque-Bakterien ernähren sich vom Zucker aus unserer Nahrung. Sie bilden Säuren, die Mineralien aus dem Zahnschmelz lösen und ihn schädigen." Mit fluoridhaltiger Zahnpasta lasse sich dem entgegenwirken. "Die Wirksamkeit ist klar belegt: Fluorid hilft, der Zahnoberfläche Mineralien zurückzugeben. Und es macht die Zähne widerstandsfähiger gegen Säuren - so beugt es Karies vor."

Ist Fluorid in Zahnpasta giftig?

Auch die oft gestellte Frage, ob Fluorid giftig sei, beantwortet die Stiftung Warentest im Rahmen des Zahnpasta-Tests mit einem klaren Nein. "Nicht in den Mengen, die wir üblicherweise aufnehmen." Wie bei allen Stoffen sei auch hier die Dosis entscheidend. "Fälschlicherweise werden die Begriffe Fluor und Fluorid oft synonym verwendet. Fluor ist ein giftiges Gas, Fluoride sind die Salze des Fluors. Sie kommen überall in der Natur vor. Auch der menschliche Körper enthält Fluorid, vor allem in Knochen und Zähnen. Es stecke zudem in Tee, Fisch, Mineralwasser und weiteren Nahrungsmitteln.

Eine Gefahr der Überdosierung bestehe beim Zähneputzen nicht: Nach dem Putzen werde die Zahncreme ausgespuckt, der Mund gespült. "Selbst beim versehentlichen Verschlucken liegt die Menge innerhalb der Richtwerte."

Bei Zahnpasta ist auch der Abrieb entscheidend

Der Abrieb einer Zahnpasta wird über den sogenannten RDA-Wert bestimmt. Je höher dieser Wert, desto stärker der Abrieb und desto besser entfernt die Zahnpasta Belege und Verfärbungen. Ein zu hoher RDA-Wert wirkt sich aber langfristig negativ auf den Zahn aus. "Ein RDA-Wert unter 60 weist eine Zahncreme als sanft (niedriger Abrieb) aus. Handelsübliche "normale" Zahncremes haben im Durchschnitt RDA-Werte zwischen 70 und 80", erklärt die Stiftung Warentest. "Werte ab 100 werden als hoher Abrieb bezeichnet. Weißmacher Zahncremes liegen meist bei 100 und darüber. [...] Der RDA-Wert darf 250 in Zahnpasten nicht überschreiten."

Den kompletten Zahnpasta-Test finden Sie kostenpflichtig auf der Webseite der Stiftung Warentest.

Zahncreme im Test bei Öko-Test

Auch Öko-Test hat 2019 Zahnpasten getestet: Von 400 Zahncremes im Test - darunter auch Naturkosmetik-Produkte - fiel rund die Hälfte durch. 85 der getesteten Zahnpasten enthielten kein oder zu wenig Fluorid.

116 Zahncremes erhielten von Öko-Test die Note "sehr gut", 27 Zahncremes "gut". 58 Produkte schnitten mit "befriedigend" oder "ausreichend" ab, 199 erhielten das Testurteil "mangelhaft". Alle Ergebniss und natürlich die Testsieger finden Sie in unserem Artikel zum Zahnpasta-Test von Öko-Test.