Universal-Zahnpasta: Rundumschutz

Universal-Zahnpasten versprechen "Rundumschutz" für Zähne und Zahnfleisch sowie Schutz vor Karies. Entscheidend ist hier der Wirkstoff Fluorid. Zudem unterteilt Stiftung Warentest die universellen Zahncremes noch in diejenigen mit Zink (nur für Erwachsene) und die ohne Zink (für Kinder und Erwachsene geeignet). 17 Universal-Zahnpasten hat Stiftung Warentest 2019 getestet.

Testsieger und Verlierer

Die Plätze 1-3 bei den universellen Zahnpasten streichen allesamt hervorragende Noten ein: zweimal "1,2" und einmal "1,3". Auf Platz 1 steht ein Testsieger, den die wenigsten Verbraucher kennen dürften: Budnident Zahncreme Kräuter aus dem Budni-Drogeriemarkt, der mit seinem ökologisch-nachhaltigen Konzept seit kurzem von Hamburg aus die Republik erobert. In Bamberg und Umland gibt es mittlerweile drei Budni-Märkte (der Name leitet sich vom Gründer des Unternehmens, Iwan Budnikowsky, her). Platz zwei geht an Parodontax Extra Frisch Complete Protection*, Rang drei erobert Oral-B Professional Zahnfleisch & -schmelz Pro-Repair*.

Unter den weiteren mit "sehr gut" bewerteten Zahnpasten finden sich zudem Marken wie

Odol-med 3 Extreme Clean Langzeit-Frische*, Colgate Komplett 8 Natürliche Kräuter* oder Edekas Elkos-Zahnpasta.

Unter den getesteten Universal-Zahnpasten befand sich nur eine einzige, die kein Fluorid enthält und dementsprechend mit "mangelhaft" bewertet wurde: Dr. Bronner"s Pfefferminze Zahnpasta. Sie war mit 9 Euro je Tube überdies die teuerste Zahncreme im Test, so Stiftung Warentest.

Sensitiv-Zahnpasta: Für schmerzempfindliche Zähne

Sensitiv-Zahnpasten richten sich an Menschen mit schmerzempfindlichen Zähnen. Laut Stiftung Warentest betrifft das jeden vierten Deutschen. Die häufigste Ursache sind freiliegende Zahnhälse. Entsprechend wichtig ist ein niedriger Abrieb. Auch zu starkes Putzen kann die Zähne schädigen. Manche Sensitiv-Zahnpasten enthalten kein Fluorid - diese wurden von Stiftung Warentest als mangelhaft bewertet, weil ihnen ein nachgewiesener Karies-Schutz fehlt. Seit 2013 hat Stiftung Warentest insgesamt 12 Sensitiv-Zahnpasten getestet. Zahnpasten ohne Fluorid erhalten auch in dieser Kategorie das Testurteil "mangelhaft".

Testsieger und Verlierer

Im aktuellen Test wurden keine neuen Sensitiv-Zahnpasten untersucht. Im Test von 2017 schaffte es die Kaufland K-classic dental Sensitive (heute unter dem Namen "Bevola" erhältlich) mit Note "1,9" ("gut") auf den ersten Platz. Mit "mangelhaft" abgestraft wurde Biorepair sensitive, da Sie aufgrund des fehlenden Fluorids nicht über eine wirksame Kariesprophylaxe verfügt.

Weißmacher-Zahnpasta: Gegen Verfärbungen

Weißmacher-Zahnpasta ist das Richtige für Menschen mit stark verfärbten Zähnen. Allerdings konzentrieren sich viele dieser Zahnpasten auch sehr auf diesen einen Wirkaspekt. 17 Produkte hat die Stiftung Warentest in dieser Kategorie getestet, zwei davon schnitten mit "sehr gut" ab. Jedoch bemängeln die Tester: "Allerdings stützt sich ein Großteil ihrer Wirkung auf das Entfernen von Verfärbungen. Das schaffen viele Universalpasten in den Tests der Stiftung Warentest ebenfalls hervorragend - und sind teilweise noch deutlich günstiger."

Testsieger und Verlierer

Perlweiss Schönheits Zahnweiss* schneidet mit Note "1,4" am besten ab. Allerdings ist es mit dem stolzen Preis von 3,40 Euro auch eine der teuersten Zahncremes im Test. Zum Vergleich: Den Testsieger Budnident (Note 1,2) gibt es im Budni-Markt Bamberg für gerade mal 45 Cent. Auf Platz 2 der "Zahnpasta mit Weißauslobung" schafft es Odol-med 3 Extra White* mit der Testnote "1,5".

Mit "mangelhaft" schneidet Logodent Naturweiß Pfefferminz-Zahncreme ab. Sie enthält kein Fluorid und bietet daher keine ausreichende Kariesprophylaxe.