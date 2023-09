Immer mehr Unternehmen als auch private Haushalte setzen auf die Erzeugung von eigenem Solarstrom. Laut Statistischem Bundesamt (Destatis) sind in Deutschland bereits über 2,6 Millionen Photovoltaik mit einer Nennleistung von insgesamt 70.600 Megawatt installiert. Mit der neuen KfW-Förderung ist eine Photovoltaikanlage gerade auch für Besitzer*innen eines Elektroautos oder für die, die in naher Zukunft eines anschaffen wollen, interessant. Denn die KfW födert die PV-Anlage, den Speicher und eine Wallbox zum laden des Autos.

Immer mehr Unternehmen und private Haushalte in Deutschland nutzen die Energie der Sonne zur Stromerzeugung. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren im März 2023 auf Dächern und Grundstücken hierzulande gut 2,6 Millionen Photovoltaikanlagen mit einer Nennleistung von insgesamt rund 70 600 Megawatt installiert. Damit nahm die Zahl der Anlagen gegenüber dem Vorjahresmonat um 16 % zu, die installierte Leistung stieg im selben Zeitraum um 21 %. Im März 2022 hatte es gut 2,2 Millionen Photovoltaikanlagen mit einer Nennleistung von insgesamt knapp 58 500 Megawatt gegeben. Erfasst werden alle Photovoltaikanlagen, die in die Netze der öffentlichen Versorgung einspeisen und über einen Stromzähler verfügen, der die eingespeisten Strommengen misst. Kleinere Anlagen, wie etwa die sogenannten Balkonkraftwerke, fallen daher in der Regel nicht darunter.