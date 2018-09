Berlin vor 21 Stunden

Rechte für Verbraucher

Wucher-Mieten: So können sich Mieter künftig wehren

Die Mietpreisbremse hilft in ihrer bisherigen Form nur wenig. Deshalb hat die Politik nun nachgebessert. In fünf Punkten werden die Rechte der Mieter gestärkt: So können sie sich in Zukunft gegen zu raffgierige Vermieter wehren.