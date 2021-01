Wohnen und bauen? Aber natürlich!

In den letzten 20 Jahren stieg die Jahresdurchschnittstemperatur im östlichen Sibirien um 5,8 Grad Celsius, der Permafrostboden taut. Häuser, die dort in traditioneller Bauweise auf Pfählen stehen, drohen einzustürzen, nicht nur hier sind indigene Gemeinschaften von den Folgen des Klimawandels ganz besonders betroffen. Was hat das mit umweltbewusstem Bauen hier in der Region zu tun? Viel.

Global vernetzt

In einer global vernetzten Welt hängt alles zusammen, jede Form von Energie und Material, das beim Hausbau und bei der Einrichtung zum Einsatz kommt, sollte klimaneutral bleiben. "Grünes" Bauen bezieht die Umwelt und die Ökosysteme, die zum Bauen dienen, in die Planungs- und Umsetzungsprozesse ein. Ziel ist, künftigen Generationen global gesehen eine intakte Umwelt zu hinterlassen.

Verwendet werden Baustoffe und Einrichtungsgegenstände, deren Gewinnung umweltverträglich ist und die einfach zu entsorgen und im besten Fall biologisch abbaubar sind. Zudem legen Bauherren und -frauen Wert auf einen möglichst geringen Energie- und Transportaufwand. Eines vorneweg: Ökologisch bauen funktioniert hierzulande in Massivbauweise ebenso wie im Fertighausbereich. Ganz weit vorne auf der Liste der nachhaltigen Baustoffe für Neubauten oder bei Sanierungen steht Holz.

Holz wächst nach, speichert CO2, wirkt wärmedämmend, für die Herstellung wird wesentlich weniger fossile Energie verbraucht als für die Herstellung von Beton, Glas, Mauerziegeln oder Stahl. Zudem zeichnet sich Holz durch seine Flexibilität aus, es ist leichter als Stahl und verfügt über die fast gleiche Druckfestigkeit wie Beton, ist aber in der Lage, auch Zugkräfte aufzunehmen. Auch hier gilt: Die Qualität des Massivholzes zählt. Beim Neubau gelingt es leicht, vorab alles nachhaltig einzuplanen.

Konsequent entfernen

Bei einer Sanierung stehen häufig nur Fußböden, Wände oder Decken im Zeichen der Nachhaltigkeit. Schadstoffen wie Parkett oder Bodenkleber, Asbest und anderen Mitteln rückt man nur durch konsequente Entfernung der alten Beläge oder Wände zu Leibe. Aber auch solche Maßnahmen können große Wirkung zeigen, vor allem bei der Wärmedämmung. Alkalische Produkte wie Kalkputz, -farben oder Silikatfarben tragen zur Schimmelvermeidung bei. Auch Wolle ist bekannt dafür, Schadstoffe zu binden und sogar teilweise abzubauen. Bei der Inneneinrichtung fällt die Entscheidung eher leicht, denn inzwischen findet man in fast jeder Stadt einen Wohnexperten, der beratend zur Seite steht. Nachhaltig produzierte Möbel glänzen durch ihre hochwertigen Materialien und ihre Funktionalität.

Zeitloses Design

Wer ein möglichst zeitloses Design wählt, kann sich sicher sein, dass Stuhl, Tisch, Bett oder Schrank garantiert die eigene Lebenszeit überdauern und entweder vererbt oder zumindest recycelbar entsorgt werden können. Wenn etwas kaputt geht, wird es einfach repariert. Wohntextilien bestehen im nachhaltigen Haushalt aus Bio-Baumwolle, Flachs oder Hanf, alles fair produziert. In den Küchenschränken findet man Glas und Keramik statt Plastik, andere Räume bestechen durch Secondhand oder Upcycling-Möbel.

Wer neu kauft, achtet auf Siegel, die nachweisen, dass das Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt. Bambus kann eine Alternative sein, denn es wächst schnell nach, kann viel CO2 binden - es muss allerdings aus den Tropen eingeführt werden und legt lange Transportwege bis in die eigenen vier Wände zurück. Auf Tropenholz - es sei denn es ist FSC zertifiziert - sollte verzichtet werden, ebenso wie auf Holz aus den borealen Nadelwäldern, das ebenso wie Tropenholz im Regenwald illegal abgeholzt wird, was wertvollen Lebensraum für die Menschen dort zerstört.

Früher gab es kaum einen anderen Baustoff, heute gilt er als nachhaltige Alternative: Lehm, bestehend aus Sand, Schluff und Ton. Der Tausendsassa unter den Baustoffen nimmt überschüssige Feuchtigkeit aus der Luft auf und gibt sie bei Bedarf wieder ab, er speichert Wärme, hält andererseits kühl und kann Schadstoffe absorbieren.

Lehmplatten

Zudem wirkt er sich konservierend auf das Holz aus, das mit ihm zum Einsatz kommt. Keine Angst, niemand muss heutzutage in eine Lehmgrube fahren und dann noch mit Stroh mischen, die moderne Variante erscheint als fertige Lehmbauplatte. Schilfrohrmatten, Stroh- und Holzfasern und weitere pflanzliche oder mineralische Zusätze stabilisieren die Platten, denen man einen guten Schallschutz nachsagt. Es gibt sie in den Varianten B1 - brennbar, und A1 - nicht brennbar. Für die Wunderplatte greift der Bauherr rund zwei Mal tiefer in die Tasche als für konventionelle Variationen aus Gips - andererseits punktet Lehm in Sachen Wärme und Feuchtigkeit und spart damit einiges der Anschaffungskosten ein.

Strohballenhäuser

Auch Stroh gewinnt beim Bauen zunehmen an Bedeutung, es gibt komplette Strohballenhäuser und es gibt die Strohbauplatte, die im Innenausbau ihre Verwendung findet. Unter Druck - bei 200 bar und rund 200 Grad - verkleben die Inhaltsstoffe der Halme des gereinigten Weizenstrohs und es entsteht ein festes Material, frei von Schädlingen, Keimen und Sporen. Chemische Bindemittel sind hier ebenso Fehlanzeige wie beim Lehm. Auch Stroh besticht durch einen hohen Schallschutz, Wärmedämmeigenschaften und einen positiven Einfluss auf das Raumklima.

Beste Noten bekommen Nullenergie- und Plusenergiehäuser - letztere erzeugen sogar mehr Energie, als deren Bewohner verbrauchen, während erstere den Bedarf der Haushaltsmitglieder abdecken. Warmes Wasser, Strom, Heizung, das alles erzeugen Träger wie Sonne, Wind oder - je nachdem wo man wohnt - auch Wasser.

Ökologisch bauen/Ökoplus/Linstaedt-essentials/Anja Vorndran