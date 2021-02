Welcher Ofen passt zu mir?

Ein Ofen erfüllt das eigene Zuhause mit wohliger Wärme. Anders als Zentralheizkessel stehen Ofenheizungen dabei direkt im zu beheizenden Raum. Sie bieten freien Blick auf die lodernden Flammen und sorgen für eine unvergleichliche Atmosphäre. Doch wer das passende Modell für seine Räumlichkeiten sucht, muss vieles beachten: Einige Öfen und Kamine heizen besonders schnell, andere geben besonders lange und gleichmäßig Wärme ab. Auch beim Design ist die Auswahl groß wie nie.

Der beliebte Klassiker: Kaminofen

Ein Kaminofen wird aus Stahlblech oder aus Gusseisen hergestellt. Durch Sichtfenster aus Glaskeramik wird der Kamin ein ästhetischer und gemütlicher Blickpunkt im Raum. Ein Kaminofen steht in der Regel frei im Wohnraum und wird über ein Ofenrohr an den Schornstein angeschlossen. Er wird auch Schwedenofen oder Cheminéeofen genannt. Dieser Ofen eignet sich für alle, die einen klassischen Kamin suchen. Einsteigermodelle sind bereits ab 200 Euro erhältlich und somit auch für kleine Geldbeutel geeignet. Die wohl größten Vorteile dürften die schnelle Wärmebereitstellung und der verhältnismäßig geringe Platzbedarf sowie die hohe Flexibilität des Auf- und Abbaus sein. Einer der größten Nachteile bei einem Kaminofen ist die konstant notwendige Nachbefeuerung und die damit verbundene Komforteinbuße. Ist der Ofen aus, so ist es auch mit der Wärme schnell vorbei.

Lang anhaltende Wärme dank Kachelofen

Ein Kachelofen wird dagegen nicht wie der Kaminofen am Stück aufgestellt, sondern vom Ofenbauer an Ort und Stelle gemauert. Der zu mauernde Kachelofen ist ein aufwendiges Projekt. Vor allem in großen, offenen Wohnungen spielt der Ofen dann aber seine Vorteile aus. Bei entsprechender Größe kann er nämlich eine komplette Wohneinheit heizen. Denn die Heizleistung und Wärmespeicherung ist um ein Vielfaches höher als beispielsweise bei einem Kaminofen. Bis zu 24 Stunden kann ein solches Modell Wärme an die Umgebung abgeben, auch lange nachdem das Feuer schon nicht mehr brennt. Moderne Kachelöfen verbrennen das Holz übrigens so sauber, dass kaum Ascherückstände bleiben.

Das kompakte Leistungs­wunder: Dauerbrandofen

Der Dauerbrandofen ist ein Kaminofen, welcher primär für die Verbrennung von Kohle geeignet ist und über eine sogenannte Kohlezulassung verfügt. Dieser Kaminofen ist weniger für die Verbrennung von Holz geeignet. Das Besondere an den Öfen ist die Ausführung ihrer Brennkammer. Denn die besteht aus einer Mulde, in der die Glut besonders lange hält. Betreibt man den Dauerbrandofen mit Kohle, muss die Glut bei voller Nennleistung mindestens vier Stunden halten. Hausbesitzer müssen also seltener nachlegen und gewinnen an Komfort. Möchte man einen Dauerbrandofen kaufen, sollte zunächst ein Installateur die Gegebenheiten vor Ort prüfen. Er kann feststellen, ob der Schornstein im Haus geeignet ist und welche Leistung der Ofen haben muss. Der Preis liegt dann bei 500 bis 3000 Euro.

Den Raum mit Wärme und Warmwasser versorgen

Ein wasserführender Kaminofen ist immer mit einem integrierten Wärmeüberträger - der Wassertasche - ausgestattet. Durch diesen Wärmeüberträger fließt Wasser. Der wasserführende Ofen gibt nur ungefähr ein Drittel seiner Leistung an das Zimmer ab; die anderen zwei Drittel gelangen in den Speicher. Hier stehen sie für die Brauchwassererwärmung und für die Heizung zur Verfügung. Ein wasserführender Kaminofen hat zahlreiche Vorteile. Er ist eine Ergänzung zur sonstigen Heizmethode und entlastet diese. Das spart nicht nur Energie, sondern schont auch die Gerätschaften und erhöht so die Lebensdauer. Da der Ofen allerdings in den vorhandenen Heizkreislauf integriert werden muss, ist der Planungs- und Installationsaufwand deutlich größer. Deshalb kann hier auch nichts ohne den Fachmann geschehen.

Jessica Rus