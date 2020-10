Was heißt eigentlich sicher?

Wenn die Tage kürzer werden, beginnt die Hochsaison für Einbrecher. Laut Bundeskriminalamt wird in den Monaten November bis Januar fast doppelt so häufig eingebrochen wie in den Sommermonaten Juli und August. Insbesondere am späten Nachmittag, wenn viele Hausbewohner nicht zu Hause sind, bietet die frühe Dunkelheit Einbrechern Schutz und Deckung.

Doch es gibt auch eine gute Nachricht: Die Zahl der Wohnungseinbrüche in Deutschland ist im ersten Halbjahr 2020 im Zuge der Corona-Pandemie auf den tiefsten Stand seit fast 40 Jahren gesunken, so der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Auch die Vorjahre zeigen: Es wird immer seltener eingebrochen. Der Anstieg der Zahl gescheiterter Versuche ist nach Angaben der Polizei auf den verstärkten Einsatz von Sicherheitstechnik zurückzuführen.

"Inzwischen werden 45 Prozent aller Einbruchsversuche durch vorhandene Sicherheitstechnik verhindert, diese Investition lohnt sich also nachweislich", betont beispielsweise Dr. Urban Brauer, Geschäftsführer des BHE Bundesverband Sicherheitstechnik e. V.

Schwachstelle Fenster lässt sich entschärfen

Eigenheimbesitzer haben dabei eine Vielzahl von Möglichkeiten, um ihr Eigentum vor Einbrüchen zu schützen. Eine Fenstertür am Balkon oder ein normales Fenstern sind leichter aufzubrechen als eine massive Haustür. Doch es gibt Möglichkeiten, Einbrechern das Leben schwer zu machen.

Zusatzschlösser sind nicht schön, aber wirkungsvoll. Zusätzliche Schlösser schrecken Einbrecher schon optisch ab. Beim Kauf sollte man auf die VdS-Plakette achten. Versicherungen empfehlen außerdem eine Scharnierseitensicherung: Dabei handelt es sich um eine Art Hinterhaken für Druckwiderstand an der Scharnierseite des Fensters oder der Fenstertür. Eine typische Schwachstelle sind Fenster und Fenstertüren mit herkömmlichen Rollzapfen. Über sie erfolgen in Einfamilienhäusern die meisten Einbrüche.

Die Installation von Pilzkopfzapfen erschwert das Aufhebeln deutlich. Die Mehrfachverriegelungen halten Fenster oder Tür seitlich an mehreren Stellen mit dem Rahmen zusammen. Ein Aufbohrschutz für die Griffe schützt Fenster und Türen zusätzlich.

Einbruchhemmende Fenstergitter sind ein besonders wirksamer Einbruchschutz bei alten Fenstern, wenn ein Umbau nicht infrage kommt. Wichtig ist der fachgerechte Einbau. Einbruchhemmende Verglasung verhindert das Einschlagen der Scheibe und ist gut nachzurüsten. Beim Kauf sollte man unbedingt auf VdS-Norm achten.

Ein Stangenschloss bietet einen hohen Widerstand gegen Druck von außen. Die Betätigung erfolgt über den abschließbaren Fenstergriff. Moderne Rollläden aus Aluminium, Stahl oder Holz können einen Einbruch erschweren. Hochschiebsperren, verstärkte Führungsschienen und Rollpanzer verhindern das Herausreißen oder Hochschieben des Rollladens. Als wirksame Einbruchssicherung gelten Modelle mit der Kennzeichnung RC2 und höher (vor 2011 mit WIC gekennzeichnet) - aber nur, wenn sie komplett geschlossen sind.

Einbruchschutz mit der richtigen Haustür

Bei älteren Türen haben es Täter häufig besonders leicht einzudringen. Einfache Beschläge und Sicherungen lassen sich oft durch bloße Hebelkraft öffnen. Aus diesem Grund empfiehlt es sich langfristig die ältere Tür auszutauschen, um das Heim und die Familie zu schützen. Bei einem Neukauf sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass die Tür eine hohe Sicherheit bietet. Die Türverriegelung sollte zum Beispiel mindestens aus einer 3-fach-Verriegelung mit Schwenkriegel bestehen.

Kommt eine Anschaffung einer neuen Haustür aktuell nicht in Frage, bietet sich die Nachrüstung der bestehenden Haustür an. Die Polizei rät im Zuge dessen zu Nachrüstsätzen und Zusatzschlössern, die nach DIN 18104 zertifiziert sind. Auch ein Türspion ist nicht nur bei einer neuen Tür sinnvoll, sondern ebenfalls zur Nachrüstung geeignet. Zu beachten ist, dass bei Mietwohnungen unbedingt vor der Montage der Nachrüstung das Einverständnis des Vermieters eingeholt werden muss.

Garagentor und Kellertür nicht vergessen!

Das Garagentor darf in Hinblick auf den Einbruchschutz nicht vergessen werden. Ist der Zugang über das Tor ungesichert, steht einem Raub nicht viel im Weg. Auch Kellertüren sind oft der Schwachpunkt von Häusern. Einbrecher suchen diese gezielt, um einfach und schnell ins Haus zu kommen. Vorbeugen ist höchst sinnvoll, zum Beispiel mit einer Vorlegestange: Sie besteht aus Hartholz oder Profilstahl. Die Halterungen sind im Mauerwerk befestigt.

Falls ein Glaseinsatz in der Tür eingebracht ist, muss dieser extra gesichert werden - zum Beispiel mit einem Gitter. Das gleiche gilt für Kellerfenster. Ein Vorhängeschloss ist hauptsächlich bei Kellertüren sinnvoll, die nach außen geöffnet werden. Einen sehr guten Einbruchsschutz bietet ein Querriegelschloss, auch "Panzerriegel" genannt. Der Schlosskasten verläuft über die gesamte Türbreite.

Wie sind Wohnungseinbrüche versichert?

Die Schäden nach einem Einbruch übernimmt die Hausratversicherung. Versicherungsexperte Mathias Zunk vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV): "Die Hausratversicherung ersetzt den Wiederbeschaffungspreis für gestohlenes oder irreparables Inventar, die Reparaturkosten für beschädigtes Inventar und eine Wertminderung bei beschädigten aber noch uneingeschränkt nutzbaren Gegenständen." Was jedoch nicht versichert werden kann, sind mögliche psychische Folgen eines Einbruchs - den Verlust der Privatsphäre inbegriffen.

Grobe Fahrlässigkeit

Es besteht keine Rechtssicherheit, ob ein Einbruch durch die Hausratversicherung tatsächlich abgedeckt wird, wenn Einbrecher durch ein gekipptes Fenster einsteigen. Die Versicherer sprechen dann von "grober Fahrlässigkeit". Das Verbraucherportal des GDV schreibt dazu: "Wer die erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maße missachtet und dadurch ein Schaden entsteht, handelt grob fahrlässig. Ein Beispiel für grob fahrlässiges Verhalten ist etwa, ein Fenster während der Urlaubsreise gekippt zu lassen. Wird dann eingebrochen, kann der Hausratversicherer seine Leistung anteilig kürzen. Bei sehr schwerem Verschulden des Versicherungskunden kann der Versicherer die Entschädigung ganz streichen."