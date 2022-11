Eckel-Alarm! Jetzt ziehen sich Wanzen in Wohnungen zurück - wie kannst du sie fernhalten?

Zudem musst du dir keine Sorgen um die Sauberkeit bei dir zuhause machen. Die Wanzen in der Wohnung sind kein Zeichen von mangelnder Hygiene. Die Tiere werden durch Licht und Wärme angezogen und lassen Essensreste oder Schmutz links liegen.

Um den unerwünschten Besuch zu vermeiden, kannst du darauf achten, beim abendlichen Lüften das Licht auszulassen. Wenn das Licht wegfällt, ist deine Wohnung für die Tierchen schon nur noch halb so interessant.

Wie kann ich verhindern, dass die Wanzen ins Haus kommen?

Auch solltest du deine Fenster weitestgehend geschlossen lassen. Wenn du das nicht möchtest, dann kannst du die Fenster mit einem Fliegengitter ausrüsten, um eine physische Barriere zu schaffen.

Achte darauf, dass die Ritzen deiner Fenster und Türen gut abgedichtet sind. Die Stinkwanze wird zum Beispiel nur 12 bis 13 Millimeter groß und kann dadurch auch durch kleinste Lücken und Löcher schlüpfen. Sollten es doch ein paar der Tierchen durch die Abwehr geschafft haben, gilt es Folgendes zu beachten:

Das Töten der Wanzen solltest du nach Möglichkeit vermeiden. Natürlich möchte niemand das Bett mit einer Stinkwanze teilen, den Tod hat das Tier aber nicht verdient. Weiterhin sondern die Wanzen beim Zerdrücken ein übelriechendes und klebriges Sekret ab, das vermutlich mehr Ärger und Ekel hervorrufen dürfte, als das Tier an sich.

Die Wanzen sind schon im Haus - was jetzt?

Natürlich gibt es die Möglichkeit, die Tierchen mit dem Staubsauger einzusaugen - auch davon wird aber abgeraten. Die Wanzen verenden elendig im Staubsaugerbeutel, und es breitet sich ein unangenehmer Geruch im Beutel aus. Um die Wanzen schnell und einfach zu entfernen, nutze am besten ein Glas und ein stabiles Stück Papier. Fang die Wanze mit dem Glas ein und schiebe das Papier einfach unter die Glasöffnung. So kannst du das Tier aus der Wohnung tragen und freilassen, ohne es tatsächlich berühren zu müssen.

Weltweit gibt es über 40.000 Wanzenarten - davon sind ungefähr 1000 in Deutschland heimisch. Es ist jedoch eine zunehmende Tendenz zu verzeichnen, welche sich auf den Klimawandel zurückführen lässt: Immer mehr Wanzenarten siedeln sich in Deutschland an.

Ein Beispiel sind die mediterranen Randwanzen, welche ihr Lebensgebiet immer weiter in den Norden ausdehnen. Es kann also sein, dass wir in den nächsten Jahren im Herbst immer mehr Besucher in unseren Wohnungen auffinden werden.

Bettwanzen: Der gefährliche Namensvetter

Auch wenn sich die Bettwanze den Nachnamen mit Stinkwanzen, Kiefernwanzen, Feuerwanzen & Co. teilt, hat sie mit ihren Namensvettern wenig zu tun. Denn im Gegenteil zu diesen ist sie alles andere als harmlos. Die Bettwanze ernährt sich nicht von Obst oder Früchten - sondern von Blut. Sie beißt uns und hinterlässt juckende Quaddeln auf der Haut. Das Schlimmste aber ist, dass man sie kaum wieder loswird, wenn sie einmal den Weg ins Haus beziehungsweise Bett gefunden hat. Da hilft meist nur noch der Kammerjäger. Die gute Nachricht: In Deutschland ist die Bettwanze so gut wie ausgerottet. Es besteht aber immer die Chance, sie aus anderen Ländern als blinder Passagier einzuschleppen.

