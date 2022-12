Eine Treppe kann für eine körperlich eingeschränkte Person schnell zum Hindernis werden. Oft wird fremde Hilfe benötigt, um ins andere Stockwerk zu gelangen. Doch das muss nicht sein: Dank eines Treppenlifts kannst du oder deine Angehörigen ohne Hilfe sicher nach oben oder unten gelangen.

Treppenlifte gibt es heutzutage in verschiedensten Modellen. Für jedes Bedürfnis gibt es den passenden Treppenlift. Je nach Modell können auch Rollstühle und Gehilfen mittransportiert werden - gegebenenfalls auch ohne Umsetzen. In unserem Artikel erfährst du, was du beim Aussuchen deines Modells beachten musst und wie viel die Anschaffung eines Treppenlifts kostet. Das Wichtigste auf einen Blick

Treppenlifte: Überblick zu Modellen, Sitzlifte am beliebtesten Bei der Auswahl eines Treppenlifts sind die individuellen Bedürfnisse und die baulichen Voraussetzungen zu beachten. Die baulichen Gegebenheiten schränken dabei die Wahl des Modells ein. Die Treppenlifte unterscheiden sich in mehreren Aspekten. In der folgenden Grafik stellt Aroundhome die gängigsten Modelle vor, weiter unten haben wir die wesentlichen Unterschiede zusammengefasst:

Umsetzen möglich: Sitz- vs. Stehlift Treppenlifte für Personen, für die das Umsetzen möglich ist - in dieser Kategorie ist der Sitzlift besonders beliebt: Sitzlift Beförderung im Sitzen Für mittelmäßig eingeschränkte Mobilität Geeignet für gerade und kurvige Treppen und Wendeltreppen Einfache Montage Erhältlich ab 3.000 Euro, bei kurviger Treppenform ab 9.000 Euro

Stehlift Beförderung auf rutschfester, kleiner Plattform im Stehen Geeignet für leicht eingeschränkte Mobilität Für schmale bis breite und gerade Treppen



Umsetzen nicht möglich: Treppenaufzug für Rollstuhlfahrer o. Ä.

Treppenlifte für Personen mit Gehhilfe, Rollator oder Rollstuhl (kein Umsetzen möglich):