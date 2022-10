Treppenlift finanzieren: Förderung und Zuschüsse im Überblick - jetzt online vergleichen

Wer sich einen Treppenlift anschaffen möchte, muss einiges beachten: Neben Überlegungen, wie der Einbau des Lifts umgesetzt werden soll, darf auch der finanzielle Aspekt nicht vernachlässigt werden.

Was du vielleicht nicht wusstest: Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, einen Treppenlift durch staatliche Förderung und Zuschüsse zu finanzieren. Wir stellen dir die diversen Möglichkeiten der Finanzierung eines Treppenlifts vor und verraten dir außerdem, wie du den richtigen Anbieter findest. Weiter unten findest du außerdem die Antworten zu den wichtigsten Fragen rund um Treppenlifte (FAQ). Darum geht es in diesem Artikel:

Treppenlift kann Leben retten - mehr Tote durch Treppenstürze als durch Autounfälle

Im Jahr 2015 starben mehr Menschen an den Folgen eines Treppensturzes als an einem Autounfall - diese erschreckenden Zahlen des Bundesamts für Statistik weisen auf die Dringlichkeit hin, Treppen sicherer zu machen. Hiervon sind vor allem - aber nicht nur - ältere Menschen betroffen. 2020 starben an Stürzen generell mehr als 17.000 Menschen, was eine beträchtliche Menge der Todesfälle durch Unfälle in diesem Jahr ausmacht.

Die Experten von Treppenlift-Hauslift.de weisen darauf hin, dass Gründe für Treppenstürze vor allem die Selbstüberschätzung von älteren Menschen seien. Diese seien zwar nicht mehr sicher auf den Beinen, lehnen aber dennoch jegliche Hilfsmittel ab. Deshalb wird in diesen Fällen eindrücklich zu der Anschaffung eines Treppenlifts geraten. Das Gute: Mithilfe staatlicher Förderungen und Zuschüssen kannst du bis zu 16.000 Euro für den Einbau eines Treppenlifts erhalten. Mit dem kostenlosen und unverbindlichen Vergleich von Treppenlift-Hauslift.de* kannst du im Handumdrehen ermitteln, welches die besten Angebote zu Treppenliften in deiner Region sind.

Krankenkasse: Zuschuss für den Treppenlift bei Pflegebedürftigkeit

Eine Möglichkeit, Zuschüsse zu deinem Treppenlift zu erhalten, führt dich zu deiner Krankenkasse. Diese Beihilfe zur Finanzierung kannst du in Anspruch nehmen, wenn eine Pflegebedürftigkeit vorliegt, so die Verbraucherzentrale. Der Zuschuss kann bis zu 4.000 Euro betragen und muss bei der Pflegekasse beantragt werden. Dieser Zuschuss wird gewährt, da es sich beim Einbau eines Treppenlifts um eine Verbesserung des Wohnumfeldes handelt, die baulicher Maßnahmen bedarf.

Die Voraussetzung für die Gewährung des Zuschusses: Bei dir oder der betreffenden Person muss ein Pflegegrad der Stufen 1 bis 5 vorliegen. Zusätzliche Voraussetzungen sind, dass durch den Einbau des Treppenlifts die häusliche Pflege ermöglicht oder erleichtert wird und dass der Pflegebedürftige dadurch wieder deutlich eigenständiger wird. Das wäre der Fall, wenn die pflegebedürftige Person ohne Hilfe einer anderen Person die Treppe nicht mehr selbstständig steigen kann. Hier würde ein Treppenlift die Lebensführung der pflegebedürftigen Person immens verbessern.

Leben mehrere Pflegebedürftige - zum Beispiel ein Ehepaar - gemeinsam in einer Wohnung oder einem Haus zusammen, steht jeder dieser Personen ein Zuschuss von maximal 4.000 Euro zu. Hierbei ist der Gesamt-Zuschuss auf 16.000 Euro begrenzt. Es empfiehlt sich, bereits vor dem geplanten Umbau einen Kostenvoranschlag bei der Pflegekasse einzureichen, damit du dich nicht verkalkulierst. Mit dem Umbau sollte dann erst begonnen werden, nachdem der Antrag bewilligt wurde.

Zuschuss für den Treppenlift von der Förderbank KfW

Eine weitere Alternative zur Finanzierung eines Treppenlifts ist die Beantragung eines Zuschusses der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Die Förderbank unterstützt den "Abbau von Barrieren und mehr Wohnkomfort", die Mittel dafür stammen aus dem Bundeshaushalt.

Hierbei müssen die Kosten für den Umbau zwischen mindestens 2.000 und maximal 50.000 Euro liegen. Zudem darf der Zuschuss nur einmal beantragt werden und ist dabei nicht von deinem Alter abhängig. Du solltest beachten, dass der Antrag vor Baubeginn gestellt werden muss, damit du ihn gewährt bekommst. Die Auszahlung erfolgt dann nach Abschluss der Umbaumaßnahmen, durch Einreichung der Rechnungen.

Du solltest außerdem beachten, dass sich der Zuschuss der KfW mit Geldern anderer Institutionen - beispielsweise deiner Pflegekasse - kombinieren lässt. Das gilt allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die förderfähigen Kosten nicht überschritten werden. Das bedeutet: Wenn du für deinen Treppenlift 6.000 Euro von der Pflegekasse bekommst, müssen die Gesamtkosten des Umbaus mindesten 8.000 Euro betragen, um die 2.000 Euro Zuschuss der KfW zu erhalten. Kleiner Dämpfer: Aktuell (Stand 12.09.2022) ist der Investitionszuschuss zur Barrierereduzierung 455-B gestoppt, da die Fördermittel aufgrund hoher Nachfrage erschöpft sind. Es empfiehlt sich deshalb, einen Antrag auf Zuschuss eines Treppenlifts bei der KfW zu Beginn eines Jahres zu stellen, da der Topf für Fördermittel dann noch gefüllt ist.

Zuschuss von der Berufsgenossenschaft, Haftpflicht & privater Unfallversicherung

Zudem gibt es die Möglichkeit, finanzielle Beihilfe für den Treppenlift von der Berufsgenossenschaft der gesetzlichen Unfallversicherung zu bekommen. Das kommt immer dann infrage, wenn du aufgrund eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit auf den Lift angewiesen bist, der deinen Alltag merklich erleichtert. Hierzu zählen laut dem Spitzenverband der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) auch Unfälle, die auf dem Arbeitsweg passieren. Wenn es zu einem Arbeitsunfall kommt, muss dieser von deinem Unternehmen bei der zuständigen Berufsgenossenschaft oder Unfallkasse gemeldet werden. Der DGUV gewährt dann "Hilfen zur Bewältigung der Anforderungen des täglichen Lebens und zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft sowie zur Führung eines möglichst selbstständigen Lebens", worunter auch ein Treppenlift fallen kann.

Stiftung Warentest weist darauf hin, dass auch aufgrund von anderen Unfällen der Einbau eines Lifts anderweitig finanziert werden kann. Bei Fremdverschulden zieht deshalb die Haftpflichtversicherung des Verursachers. Diese kommt zum Tragen, wenn der Treppenlift aufgrund eines Unfalls notwendig wird, für den eine andere Person verantwortlich ist. Hier hat der Unfallverantwortliche bzw. dessen Versicherung die Kosten für den Einbau des Lifts zu tragen.

Wer eine private Unfallversicherung abgeschlossen hat, erhält zudem auch von dieser Zahlungen. Die Höhe des Betrags variiert allerdings, je nach Vertrag. Zudem muss ein bestimmter Grad der Behinderung nachgewiesen werden, der als permanent gilt.

Wenn keiner für den Treppenlift aufkommen will: An Kommune oder Sozialamt wenden

Es kann der Fall eintreten, dass keiner der genannten Träger Zuschüsse und Förderungen für den Einbau deines Treppenlifts leisten will und du auch nicht die finanziellen Mittel hast, einen solchen Lift aus eigener Tasche zu bezahlen. In so einem Fall kommt das Sozialamt ins Spiel, da jeder Bürger laut Gesetz Anspruch auf Kostenbeteiligung nach §71 SGB XII (Altenhilfe) hat. Auch §1 SGB IX greift diesbezüglich.

Das Versorgungsamt übernimmt dann für gewöhnlich die Übernahme der Leistungen - je nach Bundesland sind das verschiedene Träger. In Bayern ist dafür das Zentrum Bayern für Familie und Soziales zuständig.

Handelt es sich bei der antragstellenden Person um jemanden, der arbeitslos ist und wieder in das Arbeitsleben eingegliedert werden soll, springt sogar die Agentur für Arbeit ein. Voraussetzung: Durch den Treppenlift wird die Wiedereingliederung der Person in den Arbeitsprozess gesichert.

Weitere Möglichkeit der Finanzierung: Geld vom Finanzamt zurückholen

Eine weitere Möglichkeit um die Kosten für einen Treppenlift abzufedern ist durch deine Steuererklärung. Die Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. weist darauf hin, dass sich die Kosten für einen Treppenlift als außergewöhnliche Belastung von der Steuer absetzen lassen.

Das gelingt allerdings nur, wenn dem Finanzamt ein Nachweis über die Notwendigkeit des Treppenlifts vorliegt. Da es sich bei einem Treppenlift um eine "medizinisches Hilfsmittel im engeren Sinne" handelt, genügt ein ärztliches Gutachten. Hierzu hat der Bundesfinanzhof 2014 entschieden.

Der Zeitpunkt der Ausstellung des Gutachtens ist zudem irrelevant. Es ist einzig und allein von Bedeutung, dass der Einbau des Treppenlifts aufgrund einer medizinischen Notwendigkeit für den Betroffenen erfolgte. Das bedeutet, dass der Treppenlift auch dann noch von der Steuer abgesetzt werden kann, wenn das medizinische Arzt-Gutachten erst im Nachhinein erstellt wurde. Gut zu wissen ist auch, dass auch gebrauchte Treppenlifte problemlos von der Steuer absetzbar sind.

Treppenlift anschaffen: Den passenden Anbieter aus deiner Region finden

Treppenlift-Hauslift.de bietet dir eine ausführliche Übersicht über alle Anbieter in deiner Nähe, die das Liftsystem passend auf dich zuschneidern. So funktioniert der Service:

Hier klicken, um zu Treppenlift-Hauslift.de* zu gelangen Lift-Modell auswählen (Sitzlift, Plattformlift, Hublift) Monategort bestimmen (Innen, Außen) Hindernis angeben (Gerade Treppe, Treppe mit Kurven, sonstiges Hindernis) Anzahl der zu bewältigenden Etagen auswählen (bis zu zwei, mehr als zwei, sonstiges Hindernis) Angabe über Pflegegrad (Pflegegrad erteilt, Pflegegrad beantragt, kein Pflegegrad) Wann wird der Lift benötigt? (so schnell wie möglich, in drei bsi vier Monaten, in über vier Monaten) Angaben darüber, ob du staatliche Förderung benötigst

All diese Fragen lassen sich auch mit "weiß nicht" beantworten, wenn du dir unsicher bist. Im Anschluss an die Beantwortung der Fragen, gibst du deine Postleitzahl ein, damit nach regionalen Lift-Anbietern gesucht werden kann. Schließlich folgt die Angabe deiner Kontaktdaten (Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse), damit du kostenlos und unverbindlich die besten Angebote zugeschickt bekommst. Es werden dann drei zu dir passende lokale Anbieter ermittelt, die jeweils ein individuelles Angebot für dich erstellen. Dann musst du diese Angebote nur noch vergleichen und dich für deinen Favoriten entscheiden.

Mit Treppenlift-Hauslift.de zum Treppenlift: Diese Vorteile gibt es

Treppenlift-Hauslift.de* hilft dir, den passenden Anbieter für deine Bedürfnisse und Wünsche aus deiner Nähe zu finden. Denn ein Treppenlift ermöglicht vor allem älteren Menschen - aber auch jüngeren, die z. B. durch einen Unfall bzw. eine Behinderung eingeschränkt sind - wieder mehr Mobilität im eigenen Zuhause. So kann in manchen Fällen sogar ein Umzug in ein unpersönliches und oft sehr teures Altenheim vermieden werden.

Bevor allerdings ein Treppenlift angeschafft wird, solltest du dir einige Gedanken machen. Zum Beispiel über die Art der Treppenlifts, der benötigt wird. Hier gibt es drei Modelle: den Sitz-Treppenlift, den Plattform-Treppenlift für Rollstühle und den Hublift, der als Rollstuhl-Hebebühne dient. Zudem gibt es auch noch den Außen-Lift, der aus besonders robustem Material gefertigt ist, das jeder Witterung trotzt.

Treppenlift-Hauslift.de versorgt dich mit allen Informationen rund um Lift-Systeme und klärt dich umfassend über staatliche Förderungsmöglichkeiten auf. Wünscht du staatliche Förderung, wird das in der Anbieter-Suche berücksichtigt.

Über 230.000 Menschen haben den kostenlosen Service von Treppenlift-Hauslift.de* bereits in Anspruch genommen - das macht den Online-Vergleich für Treppenlifte so empfehlenswert:

finde die besten Treppenlift-Anbieter in deiner Nähe

Treppenlift-Hauslift.de ermittelt bis zu drei passende Anbieter aus deiner Region

individuelle Beratung durch den Anbieter deiner Wahl

flexible Modelle: finde das passende Treppenlift-System

Online-Service ist zu 100% kostenlos und unverbindlich

Häufige Fragen & Antworten zu Treppenliften - unser FAQ

Wie lange dauert es vom Angebot bis zur Inbetriebnahme?

Nachdem der Treppenlift geplant wurde, muss die Schienenkonstruktion individuell angefertigt und anschließend geliefert werden. Die Lieferzeiten betragen dabei bis zu fünf Wochen und sind vom Anbieter und gewähltem Modell abhängig. Sind alle Teile verfügbar, kann die Montage und Inbetriebnahme durch Fachkräfte innerhalb von zwei bis fünf Stunden erfolgen.

Was muss ich beim Kauf- und Montagevertrag beachten?

Damit der Treppenlift regelmäßig kontrolliert wird, sollte dein Vertrag einen regelmäßigen Wartungsservice enthalten. Zudem solltest du einen Blick auf die Laufzeit des Serviceangebots und die Garantieleistungen werfen. Für einen guten Service sprechen eine schnelle Reparatur und eine Notfallservicehotline.

Kann ich einen Treppenlift auch mieten?

Das Mietmodell eignet sich für eine zeitbegrenzte Bewegungseinschränkung. Diese liegt beispielsweise nach einer Operation vor. Durchschnittlich beträgt die maximale Mietdauer drei bis vier Jahre und variiert je nach Anbieter. Das Mietmodell stellt eine kostengünstigere Alternative zum Kauf dar. Es kann allerdings zu einmaligen Anzahlungen von bis zu 50 Prozent des Kaufpreises kommen. Zudem verursacht das individuell gefertigte Schienensystem zusätzliche Kosten. Da sich auch bei der Miete die Preise und Serviceleistungen je nach Anbieter unterscheiden, lohnt es sich, einen Vergleich der Anbieter durchzuführen. Normalerweise sind die Reparatur-, Wartungs- und (De-)Montagekosten inbegriffen.

Fazit: Treppenlift durch Zuschüsse & Förderungen finanzieren sowie den besten Anbieter finden

Wer einen Treppenlift benötigt, weil er Schwierigkeiten beim Treppensteigen im eigenen Zuhause hat, hat vielfältige Finanzierungsmöglichkeiten. Diese Zuschüsse und Förderungen können sowohl bei der Krankenkasse, der KfW, der Berufsgenossenschaft oder auf beim Sozialamt beantragt werden. Außerdem greifen bei Nicht-Verschulden eines Unfalls, aus dem man selbst als Geschädigter hervorgeht, die Haftpflichtversicherung des Verursachers sowie die private Unfallversicherung.

Eine Möglichkeit, beim Treppenlift zu sparen, ist außerdem die Steuererklärung, in der die Anschaffung des Treppenlifts als außergewöhnliche Belastung angegeben werden kann.

Die besten Treppenlift-Anbieter aus deiner Region* findest du mit Treppenlift-Hauslift.de: Hier wird das Angebot individuell auf dich zugeschnitten und du bekommst die besten Anbieter aus der Nähe vorgeschlagen. Diese beraten dich dann umfassend. Der Service von Treppenlift-Hauslift.de ist hierbei zu 100% kostenlos und unverbindlich.

Quellen zu unserem Treppenlift-Artikel: