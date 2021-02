Schimmelwetter  Wenn selbst Garagen bedroht sind

Bei wechselhaftem Wetter und schwankenden Temperaturen steigt die Luftfeuchtigkeit im Innenraum in Rekordhöhen. Dann ist regelmäßiges Lüften wichtig, um der Schimmelbildung vorzubeugen. Diese Schutzmaßnahme brauchen aber nicht nur die wohnlichen vier Wände, sondern genauso auch in der Garage rät.

Geht die eine Jahreszeit allmählich in die nächste über, kann sich in Windeseile das sogenannte Schwitzwasser bilden. Ein Kalt-Warm-Wechsel in der Umgebung führt dabei dazu, dass sich kondensiertes Wasser an Decke, Wänden und Boden niederschlägt.

Schimmelwetter – Wie man gegen wetterbedingte Schimmelbildung in den eigenen vier Wänden vorgeht

Die Garage ist dabei noch stärker betroffen, da regelmäßig Regenwasser mit dem Auto hineingebracht wird, was die Luftfeuchtigkeit stark erhöht. Dringend zu empfehlen ist dann konstantes Stoßlüften bei weit geöffnetem Garagentor und, wenn vorhanden, offenem Garagenfenster. Bei häufigen Niederschlägen sogar am besten mehrmals täglich.

Kochdämpfe, Duschwasser und rasche Temperaturwechsel innerhalb der Zimmer führen in Küche und Bad dazu, dass sich Schimmel hier am liebsten ansiedelt. Was für das Regenwasser in der Garage gilt, gilt entsprechend auch für die beiden Räume mit regelmäßigen Wasserdämpfen. Hier kann man darum nicht oft genug lüften. Stoßlüften ist hier die beste Technik: 5 bis 10 Minuten alle Fenster öffnen und der Schimmel tut sich schwer.

