Mobile, Küchen Arena, Einrichtungshaus Schulze und SB Hit Möbel an einem Platz. Die Schulze Möbelstadt in Rödental ist mit ihren vier Möbelhäusern ein einzigartiges Einrichtungszentrum, welches in dieser Vielfalt und Größe sonst nirgends zu finden ist. Jedes Haus ist auf seine eigene Art ein Wohnerlebnis mit eigener Atmosphäre – alles zum Anfassen und Erleben. Das können Sie zum Beispiel auf der großen Hausmesse vom 5. – 7. März in der Schulze Möbelstadt. Wir haben für Sie zusammengestellt, welche Highlights es zu entdecken gibt.

Hier finden Sie weitere Informationen zur Hausmesse!

Professionelle Beratung von Experten – kostenlos!

Von Donnerstag bis Samstag können Sie beispielsweise bei den Stressless-Beratertagen im Einrichtungshaus Schulze mehr über Bequemsessel der Extraklasse erfahren oder eine modulmaster-Garnitur Polsterberatung in Anspruch nehmen. Am Samstag dreht sich auf der Messe alles um das Thema „besserer Schlaf zu Messepreisen“. So wartet exklusiv auf alle Besucher von 10 bis 18 Uhr eine comfortmaster-Boxspringberatung, von 10 bis 17 Uhr gibt es darüber hinaus Röwa-Matratzenberatungen.

Übrigens: Feste Beratungstermine können Sie problemlos telefonisch vereinbaren unter 09563/7280 oder einfach spontan vorbeikommen!

Live-Produkttest

Neben Beratungen können Sie sich auch selbst vor Ort von der Qualität der Produkte überzeugen. Von Donnerstag bis Samstag, jeweils von 11 bis 18 Uhr, gibt es im Einrichtungshaus Schulze eine Zwilling-Produktvorführung. Ein weiteres Highlight steht am Samstag von 10 bis 17 Uhr in der Küchen Arena an: Holen Sie sich tolle Tipps und Tricks von den Kochprofis bei einer großen Siemens Live-Kochvorführung.

Exklusive Messe-Rabatte – ein Überblick

Messe-Sonderkonditionen von führenden Herstellern und unschlagbare Schnäppchen gibt es in allen Bereichen und Häusern.

Auf fast alle Möbel & neuen Planungsküchen 1 von führenden Herstellern bis zu 20% PLUS 19% Mehrwertsteuer 2 geschenkt im Einrichtungshaus Schulze und in der Küchen Arena

von führenden Herstellern bis zu 20% PLUS 19% Mehrwertsteuer geschenkt im Einrichtungshaus Schulze und in der Küchen Arena Bis zu 13% Messe-Rabatt auf Möbel und Küchen 3

0%-Finanzierung für 36 Monate 4

25,- Euro in der Boutique, bei Leuchten und Teppichen geschenkt 5 Gilt ab 99,- Euro Einkaufswert. Nicht in bar auszahlbar. Ein Gutschein pro Person und Kauf.

Gilt ab 99,- Euro Einkaufswert. Nicht in bar auszahlbar. Ein Gutschein pro Person und Kauf. Nur zur Hausmesse gültig: Transporter gratis für den Transport der neu gekauften Möbel für 2 Stunden.

10% extra auf alle schon radikal reduzierten Ausstellungsmöbel, -küchen und -matratzen! Gilt auf alle Neukäufe.

Diese Messe-Sonderkonditionen mit bis zu 62% RABATT gibt es zum Beispiel nur im Messezeitraum und nur im Ladengeschäft vor Ort:

Wohnwand Austin, statt 2.281,- jetzt nur 1.199,- Euro= 47% gespart!

comfortmaster Eckkombination 7587, statt 2.025,- jetzt nur 999,- Euro= 50% gespart!

5-tlg. Topfset, statt 239,- jetzt nur 82,- Euro = 62% gespart!

Original Kitchen Aid Artisan, statt 817,- jetzt nur 499,- Euro= 38% gespart!

Ausgezeichnetes Einrichtungshaus

Professionelle Beratung, exklusiver Service und Kundenzufriedenheit werden bei Schulze groß geschrieben. Nicht umsonst belegte das Einrichtungshaus den Platz 1 beim Coburger Kundenspiegel und kann sich daher als Möbelhaus mit „ausgezeichneter Beratungsqualität“ betiteln. Auch an der hauseigenen Messe gibt es professionelle und kostenlose Beratung von Experten – und das fast rund um die Uhr!

Die Messe-Öffnungszeiten im Überblick:

Donnerstag, 05. März: 9-19 Uhr

Freitag, 06. März: 9-19 Uhr

Samstag, 7. März: 9-18 Uhr

Kommen Sie vorbei und profitieren Sie von unschlagbaren Rabatten und kostenlosen Beratungsangeboten. Mehr Informationen zu aktuellen Angeboten und der Schulze Möbelstadt finden Sie auf der Website .

Kontakt

Einrichtungshaus Schulze GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Straße 2

96472 Rödental

Telefon 09563 / 728 – 0

E-Mail info@moebel-schulze.de

Öffnungszeiten

Montag – Freitag: 9.00 Uhr – 19.00 Uhr

Samstag: 9.00 Uhr – 18.00 Uhr

1)+2)+3)+5) Gilt auf alle Neukäufe/bei neu geplanten Küchen auf alle Holzteile auf unsere Listenpreise. Nicht bei schon bestehenden Aufträgen, preisreduzierter, besonders gekennzeichneter Werbeware in unserer Ausstellung, Zubehör, Ersatzteilen, Serviceleistungen, Bücher, Sonderbestellungen, Dienstleistungen, Nähservice, Einkaufsgutscheine, Elektrokleingeräte, Gartenmöbeln und Artikeln der Firmen Oligo, B+M Leuchten, Astra, Schöner Wohnen-Teppiche, Interliving, Joop!, Kitchen Aid, Lampe Berger, RIEDEL Glas, Gourmet Berner, Tempur, Moll, Team 7, Hülsta, Nolte G., Birkenstock, Black Label, Röwa, Paidi, Leonardo living, Rolf Benz, Jensen, Ruf Betten, B-Collection, Interliving, Kare, Ballerina, desigual und Stressless®. Nicht mit anderen Vorteilsaktionen kombinierbar.

2) Unglaublich: Auf unsere schon supergünstigen Preise gewähren wir Ihnen nur für kurze Zeit einen Rabatt in Höhe des Mehrwertsteueranteils! Allerdings können wir aus gesetzlichen Gründen nicht die Mehrwertsteuer als solche erlassen. Der Kassenbon wird daher weiterhin eine Mehrwertsteuer ausweisen, jedoch bezieht sich diese auf einen entsprechend reduzierten Betrag. Der Kunde ist nicht berechtigt, die Erstattung des auf dem Kassenbon ausgewiesenen Mehrwertsteueranteils zu verlangen. 19% MwSt. = Verkaufspreis abzüglich 15,97%. Bei 50% Anzahlung inkl. Lieferung.

4) Barzahlungspreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag sowie dem Gesamtbetrag. Effektiver Jahreszins und gebundener Sollzins entsprechen 0,00% p.a. Bonität vorausgesetzt. Partner ist die Targo Bank AG, Kasernenstr. 10, 40213 Düsseldorf. Die Angaben stellen zugleich das 2/3 Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Unser Finanzierungs-Beispiel: Z.B.: Fernsehsessel, Barzahlungspreis: 1198,- €, Gebühren: 0,- €, Anzahlung: 0,- € = Nettodarlehensbetrag 1198,- €, monatliche Rate: 33,27 €, Laufzeit 36 Monate, Sollzins p.a.: 0,00%, eff. Jahreszins: 0,00%. Alles ganz einfach: Ab einem Einkaufswert von 500,- € übernehmen wir die Zinsen für Sie. In der Regel genügt die Vorlage von Personalausweis und EC-Karte. Gilt auf alle Neuaufträge, nicht bei schon bestehenden Aufträgen. Nicht mit Rabatt kombinierbar.