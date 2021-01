Nachhaltig warm

Der Klimawandel schreitet in erschreckend schneller Geschwindigkeit voran und wird in Zukunft noch viele schwerwiegende Probleme mit sich bringen. Bekanntermaßen liegt es in unserer Verantwortung, gegenzusteuern. Durch "grünes Heizen" in Form von erneuerbaren Energien kann man von zuhause aus der Klimakrise entgegenwirken und somit die Welt ein kleines Stück besser machen - und dabei sogar langfristig gesehen Geld sparen.

Die Wärmepumpe als klimaneutrale Heizung

Eine beliebte Möglichkeit der Wärmegewinnung mittels erneuerbarer Energien ist die Wärmepumpe. Diese kann Wärme aus der Luft, dem Erdreich oder aber auch dem Grundwasser entziehen und benötigt dabei nur zwei Quadratmeter Fläche im Haus.

Die Wärmepumpe kann als alleinige Wärmequelle ein Haus beheizen. Der Preis und die Vorschriften, die man bei der Installation beachten sollte, unterscheiden sich stark bei den unterschiedlichen Formen der Wärmepumpe. Eine Außenluftwärmepumpe kann im Haus oder außerhalb angebracht werden und entzieht Außenluft mit Hilfe eines Ventilators. Diese Luft wird dann unter Stromeinfluss erhitzt und mit erhöhter Temperatur an die Hausinnenluft abgegeben. Durchschnittlich kostet die Installation etwa 17 000 Euro und kann ohne eine bestimmte Ge nehmigung durchgeführt werden.

Erdwärmesonden oder auch Erdkollektoren entziehen im Gegensatz zur Außenluftwärmepumpe dem Erdreich die nötige Energie. Erdwärmesonden verlaufen vertikal, knapp 100 Meter tief unter die Erde und können deshalb auch bei kleiner Grundstücksfläche angebracht werden. Die Installationskosten belaufen sich durchschnittlich auf 23 000 Euro, da die Erdarbeiten einen großen Aufwand darstellen. Beachten muss man auch, dass man vor einem Einbau eine wasserrechtliche Erlaubnis bei der Kreisverwaltungsbehörde und eine bergrechtliche Bewilligung einholen muss und meist Probebohrungen erforderlich sind. Erdkollektoren dagegen sind nicht derart installationsaufwendig. Sie erstrecken sich vertikal über das Grundstück in einer Tiefe von knapp zwei Metern und kosten beim Einbau etwa 20 000 Euro.

Zuletzt muss noch der Grundwasserbrunnen erwähnt werden, der ähnlich wie Erdwärmesonden tief unter der Erde angebracht wird. Deshalb sind auch hier rechtliche Genehmigungen vor der Installation nötig und aufgrund der Erdarbeiten belaufen sich die Kosten ebenfalls auf ungefähr 23 000 Euro.

Der Biomassekessel als Heizungsanlage

Der sogenannte Biomassekessel ist ähnlich wie die Wärmepumpe für alle Neubauten oder bereits sanierte Immobilien geeignet, kann aber auch in bestehenden Häusern installiert werden. Ein solcher Biomassekessel kann den gesamten Heizbedarf eines Hauses decken, da er der Flächenheizung und der Luftheizung dient und die nötige Wärmeenergie für Heizkörper und für die Warmwasserbereitung aufbringen kann. Wie der Name schon verrät, entsteht die Wärme bei diesem Vorgang, indem Biomasse, meist Holzpellets, in einem Kessel verfeuert wird. Neben dem Lagerraum für die Biomasse müssen ein Heizkessel und ein Heizwasserspeicher installiert werden, was etwa drei Quadratmeter an Fläche beansprucht. Allgemein belaufen sich die Einbaukosten auf etwa 17 000 bis 20 000 Euro und zu beachten ist, dass man bestimmten Brandschutzverordnungen gerecht wird, einen CO2-Filter oder eine Anlage mit Rauchgasentstaubung anbringen muss und ein Schornstein erforderlich ist.

Solarkollektoren - die Wärme der Sonne ins Haus holen

Neben Wärmepumpen und Biomassekessel gibt es eine weitere Möglichkeit, das Haus klimafreundlich zu heizen. Der Einbau von Solarkollektoren auf dem Dach eines bereits sanierten Hauses oder eines Neubaus kostet durchschnittlich zwischen 4000 und 14 000 Euro, je nachdem, was mit Hilfe der Sonnenenergie erhitzt werden soll. Die Solarkollektoren dienen nämlich meist nur der Warmwasserbereitung. Allerdings können sie auch die Luftheizung und Flächenheizung unterstützen, dann sind sie dementsprechend teurer. Wichtig ist aber, dass diese Solarthermie kein vollständiges Heizsystem ersetzen kann. Die Solarkollektoren gewinnen Wärme direkt aus der Sonne und wandeln sie mit Hilfe eines Pumpsystems in Warmwasser um, das zum Beispiel zum Duschen verwendet wird.

Helen Reheuser