Mehr als nur Rahmen und Glas

Kein Hexenwerk, aber Hightech: Fenster sind viel mehr als Lichtöffnungen im Bauwerk. Neue Funktionen und Innovationen rund um Wärmedämmung, Schallschutz oder Einbruchsicherung sorgen für neue Bauteile, neue Konstruktionen und immer neue Wahlmöglichkeiten. Weil komplexe Funktionalität komplexen Aufbau fordert, ist auch der Einbau anspruchsvoll. Fürs Informieren und Einsetzen empfehlen Profis deswegen Profis - damit Fenster nicht nur toll aussehen, sondern auch mehrdimensional funktionieren.

Aufbau eines Fensters

Fenster- oder Blendrahmen plus Fensterflügel: Das sind die Grundelemente. Montiert wird das Fenster in die Maueröffnung oder Mauerlichte. Der obere horizontale Abschluss wird dabei Sturz genannt, rechts und links befinden sich die Laibungen und den unteren Abschluss bildet die Brüstung. Das Glas - auch Fensterglas, Glas- oder Fensterscheibe genannt - ist heute meist ein sogenannter Scheibenverbund, der auch Mehrscheibenglas oder Verbundglas genannt wird. Und der je nach Ausführung mehrere Funktionen erfüllen kann. Entsprechend der Auslegung des verwendeten Glases spricht man dann auch von Isolier- oder Sicherheitsglas. Zum prinzipiellen Fensteraufbau gehören außerdem mechanische Bauteile, mit deren Hilfe das Fenster geöffnet und geschlossen wird und eventuell integrierte Dämmstoffe und sogenanntes Versteifungsmaterial. Fensterbänder, Fensterbeschläge und Fenstergriffoliven zählen ebenso zum Fenster. Eher zum Zubehör gehören Fensterbrett, Sims oder fest montierte Fensterläden, Rollläden, Jalousien und Co.

Die Rahmenbedingungen

Beim Rahmen dreht sich alles ums Dichtungsprofil. Kunststofffenster beispielsweise bestechen mit einem filigranen Innenleben: Dünne Stege werden beispielsweise mit Luftkammern kombiniert, die als Dämmung wirken. Weil Aluminium ein hervorragender Wärmeleiter ist, muss bei Alufensterrahmen mit thermischer Entkopplung gearbeitet werden - zum Wärmeleitung unterbrechen. Einer innen, einer außen: Ein Alu-Rahmen besteht deswegen aus zwei Teilen mit eingebauten Kunststoffstegen, die eine wirksame Barriere bilden. Fensterrahmen aus Holz sind ohne Kammern angelegt, weil der Naturstoff aus Zellen besteht, in denen ohnehin Luft gespeichert wird. Statt massiver Holzstücke werden heute übrigens mehrere Holzlamellen zu einem modernen Holzfensterrahmen verleimt - weil mehrere verleimte Lamellen stabiler sind als ein gewachsenes Stück Holz. Der sogenannte Wärmedurchgangskoeffizient - also die Isolierfähigkeit - variiert je nach Holzart.

Fachgerechter Einbau

Egal, ob es sich um einen einzelnen Austausch oder Komplettrenovierung dreht: Um alle Eigenschaften und Vorteile neuer und energetisch optimierter Fenster nutzen zu können, muss immer fachgerecht montiert werden. Vorher korrektes Vermessen der Voraussetzungen, dann sensible Demontage der Altlast und schließlich detailliert festgelegtes Einbauprogramm des Neulings sind beim Fenstertausch Pflicht. Bei der Montage ist es wichtig, dass der Fachbetrieb nach RAL-Vorgaben montiert - und damit qualitativ kompromisslose Fensterisolierung leistet. Das genau festgelegte 3-Ebenen-Prinzip der RAL-Montage unterteilt die Abdichtung eines Fensters dabei in drei Abdichtungsebenen: Bei der inneren Ebene wird das Raumklima von äußeren Einflüssen getrennt und durch ein Dichtband oder Kompriband zur Innenseite luftdicht abgeschlossen. In der mittleren Ebene muss der Hohlraum oder die Montagefuge zwischen Wand und Fensterrahmen zur Wärmedämmung und für den Schallschutz durch Bauschaum ausgefüllt werden. Die äußere Ebene definiert schließlich die Abdichtung von außen: Hier wird ebenfalls ein Dichtband im Sturz- und Laibungsbereich des Fensters eingebaut. Im unteren Bereich schützt außerdem eine Dichtungsfolie vor Wetterkapriolen.

Sorgfältige Pflege

Fensterleben verlängern heißt Fenster pflegen. Und: Zur Pflege gehört achtsames Handhaben zwecks Schutz aller funktionalen Fensterteile. Ganz konkret ist zum Beispiel hilfreich, darauf zu achten, dass keine Gegenstände ins schließende Fenster geraten. Oder zu vermeiden, dass Windstöße Fenster gegen Fensterlaibungen drücken. Und zu verhindern, dass rohe Gewalt von oben auf Fensterflügel wirkt. Teil der Pflege ist auch passendes Putzen: Bei der Reinigung ist generell wichtig, dass Scheiben niemals durch scheuernde Putzmittel oder allzu robuste Gerätschaften zerkratzt werden. Was den Rahmen betrifft: Hier fordern unterschiedliche Baumaterialien ohnehin unterschiedliche Mittel und Maßnahmen. Kunststoff darf zum Beispiel gern unkompliziert mit Spülmittel gereinigt werden - aber generell ohne Alkohol. Holzrahmen mögen beides nicht, dafür aber spezielle Pflegesets, gern auch ölhaltig. Alu wiederum soll nur im kalten Zustand gesäubert werden - aber niemals mit scheuernden Reinigungsmitteln. Bei falscher Pflege kann die Oberfläche in Kombi mit Witterungseinflüssen schnell stumpf und glanzlos werden. Zur Entfernung fettiger, öliger oder klebriger Flecken funktioniert hier Brennspiritus oder alkoholhaltiges, nicht scheuerndes Reinigungsmittel. Tipp bei Alu: Immer alles mit klarem kalten Wasser nachspülen. Und danach die Oberfläche mit einer hochwertigen Autopolitur behandeln.

Wartung nicht vergessen

Unverzichtbarer Teil der Pflege ist definitiv die Wartung. Laut Experten sollten Verschleißteile wie Beschläge, Silikon oder Dichtungen ungefähr zweimal im Jahr geprüft werden. Bewegliche Elemente wie Ecklager, Schließzapfen, Schließblech, Schere oder Schnapper sollten auf festen Sitz und auf Schmierbedarf gecheckt werden. Fensterdichtungen brauchen wie der Rahmen regelmäßige Reinigung mit klarem Wasser oder mildem Reiniger. Bestrichen werden können sie außerdem mit einem Gummipflegestift - damit sie nicht so schnell spröde und porös werden. Alternativ kann das Wartungsthema auch Profis überlassen werden. Denn: Wer Fenster eingebaut hat, der weiß auch, was sie brauchen.

Annette Gropp