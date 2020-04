Corona-Beschränkungen: Was bei Umzügen und Wohnungsbesichtigungen jetzt wieder erlaubt ist

Update vom 21. April 2020: Mit der Lockerung der Ausgangsbeschränkungen ergibt sich auch für Mieter eine Neuerung. Nach wie vor ist zwar jeder "angehalten, die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein absolutes Minimum zu reduzieren", wie es auf einer Website des Bayerischen Innenministeriums zum Thema Coronavirus heißt.

Neu ist jedoch, dass bei einem Umzug notfalls auch Personen helfen dürfen, die nicht im selben Haushalt leben oder für ein Umzugsunternehmen arbeiten. "Sollten Sie kein Umzugsunternehmen beauftragen können, können Sie den Umzug auch mit Angehörigen des eigenen Hausstands durchführen. Sollte auch dies nicht möglich sein, raten wir dringend, die Zahl derer, die bei Ihrem Umzug helfen, deutlich klein zu halten", so die Vorgabe des Ministeriums.

Corona-Beschränkungen: Wohnungsbesichtigungen nur in Ausnahmefällen

Wohnungsbesichtigungen sind laut Ministerium grundsätzlich nicht erlaubt. Jedoch gibt es zwei Ausnahmefälle: Zum einen wenn dem Mieter sonst Wohnungslosigkeit droht, und zum anderen wenn die Wohnung sonst leerstehen würde und der Vermieter mit großen finanziellen Engpässen rechnen müsste. In diesen Ausnahmefällen seien Einzelbesichtigungen erlaubt, heißt es auf der Website des Ministeriums.

Bei allen Aktivitäten gilt jedoch, wie das Ministerium deutlich macht: "Jeder trägt Verantwortung dafür, die Infektionsrisiken möglichst zu minimieren. Halten Sie deshalb unbedingt die Hygiene- und Abstandsregeln ein."

Erstmeldung vom 27. März 2020: Die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des neuen Coronavirus stellen derzeit vieles auf den Kopf. Für Mieter, die gerade umziehen müssen oder dringend eine neue Wohnung suchen, stellen sich unzählige Fragen. Angesichts der unsicheren Lage derzeit können einige Fragen nicht eindeutig beantwortet werden, sagt Jutta Hartmann vom Deutschen Mieterbund (DMB). Etwa auch ob Makler oder Vermieter die eigene Wohnung betreten dürfen, wenn diese vergeben werden soll: „Es gibt ja noch keine Gerichtsentscheidungen zu solchen Fällen.“

Bei Besichtigung der eigenen Wohnung: Neuen Termin fordern

Alle Mieter, die derzeit Besuch vom Vermieter oder Makler erwarten, sollten dringend über eine Verschiebung der geplanten Besichtigung reden. Ist das nicht möglich, muss die Besichtigung so vorgenommen werden, dass der Mieter keine gesundheitlichen Nachteile hat: „Das Besichtigungsrecht muss so schonend durchgeführt werden, wie es geht“, sagt Hartmann. So sollte zum Beispiel die Zahl der Personen, die die Wohnung besichtigen, auf jeden Fall begrenzt sein.

Auch die Dauer der Besichtigungen ist begrenzt. Nach Ansicht von Gerichten werden 30 bis 45 Minuten als angemessen erachtet (Urteil des Landgerichts Frankfurt/Main, Az.: 2/17 S 194/01).

Umzug vs. Ausgangsbeschränkung: Was dürfen Mieter während Corona?

Seit einigen Tagen gelten in Bayern Ausgangsbeschränkungen. Diese besagen, dass Menschen in der Öffentlichkeit keine Personen treffen dürfen, die nicht Teil des eigenen Haushaltes sind. Alle, die bereits einen Umzug geplant haben, oder demnächst umziehen müssen stehen damit vor schier unlösbaren Problemen. Von offizieller Seite der Bayerischen Staatsregierung gibt es allerdings folgende Sondererlaubnis für Umzüge während der Corona-Isolation:

Menschen sind angehalten, Kontakte mit Angehörigen außerhalb des eigenen Hausstandes auf ein absolutes Minimum zu reduzieren.

Der Abschluss eines Mietvertrages und eine Wohnungsübergabe sind nicht explizit verboten.

Bei einem Zusammentreffen ist z. B. zwischen Mieter und Vermieter bei der Wohnungsübergabe auf den Mindestabstand von 1,5 m zu achten.

Die bekannten Hygieneregeln (keine Hände schütteln, Hände waschen) sollten unbedingt eingehalten werden.

Ein Umzugsunternehmen darf den Umzug durchführen, denn berufliche Tätigkeiten sind erlaubt.

Keinesfalls sollten 'Freunde und Familie' beim Umzug mit anpacken, sofern sie nicht Angehörige des eigenen Hausstandes sind. Alle Betroffenen können also aufatmen.

Umzüge sind in Bayern weiterhin erlaubt. Allerdings ohne helfende Hände aus dem Freundeskreis, da nur ein Unternehmen oder Angehörige des eigenen Hausstandes den Umzug durchführen dürfen.

Besichtigungen von Wohnung und Haus: Notwendig oder verschiebbar?

Die schwierigste Frage, die Mieter aktuell beschäftigt, ist die nach Besichtigungen. Wer in einer bereits gekündigten Wohnung lebt, sitzt auf heißen Kohlen und muss so schnell wie möglich eine neue Bleibe finden. Wer sich in dieser dringlichen Situation befindet, darf auch unter den aktuellen Einschränkungen auf die Suche gehen. Hygienemaßnahmen können in diesem Fall das Ansteckungsrisiko verringern. Etwa die dauerhafte Öffnung der Fenster und die Reinigung aller Oberflächen.

