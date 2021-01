Kleine Bäder ganz groß

Wer wünscht sich kein großes Bad? Früher wurden Nassräume eher stiefmütterlich behandelt und waren zweckmäßig. Inzwischen sind Bäder zu kleinen Wohlfühl- und Wellnessoasen in den eigenen vier Wänden geworden. Doch was tun, wenn das Badezimmer nur wenig Platz bietet? Mit ein paar einfachen Tricks kann auch der kleinste Raum viel größer wirken.

Die Wahl der Möbel

Gerade in kleinen Badezimmern ist Stauraum Mangelware. Doch sollten Schränke nicht zu groß und klobig sein. Gerade dreitürige Spiegelschränke über dem Waschbecken, wie sie noch vor einigen Jahren modern waren, wirken oft wuchtig. Denn sie ragen in vielen Fällen über dem Waschbecken weit in den Raum hinein.

Bei kleinen Bädern sollten die Schränke eher eine geringe Tiefe aufweisen, das wirkt oft dezenter. Möbelhersteller bieten solche Badmöbel heute in unzähligen Ausführungen an. Die Spiegelschränke lassen sich manchmal sogar teilweise oder ganz in die Wand einbauen und verzichten häufig auf Griffe, denn Griffe stören auf der glatten Oberfläche. Die Türen werden mittlerweile durch Magneten gehalten und können mit einem sanftem Fingerdruck auf die Türecke geöffnet werden. Um die Stellfläche im Schrank optimal auszunutzen, sollte er mit höhenverstellbaren Einlegeböden ausgestattet sein.

Es ist auch ratsam, ein großes Möbelstück anzuschaffen anstatt viele kleine - das wirkt einfach aufgeräumter. Zudem sollte ein Schrank unter dem Waschbecken geplant werden, dies ist platzsparend und praktisch. Generell sind Hängeschränke für kleine Bäder besonders geeignet - der Boden ist dann frei und wirkt größer, außerdem erleichtern sie das Putzen.

Sanitärobjekte richtig planen

Bei kleinen Bädern muss man sich häufig entscheiden, ob man lieber eine Badewanne oder eine Dusche haben möchte. Viele entscheiden sich für eine Dusche, da diese weniger Platz in Anspruch nimmt. Vor allem Walk-in-Duschen lassen kleine Bäder größer wirken. Auch eine klare oder Milchglasscheibe wirkt optisch besser als ein dunkler Duschvorhang. Es gibt aber auch Raumsparwannen mit besonderen Formen, zum Beispiel mit einer kleineren Fußzone oder aber Dusch-/Wannenkombis, die das Platzproblem lösen. Ebenfalls schön und praktisch: Schlichte Heizkörper, an denen auch die Handtücher aufgehangen werden können.

Fliesen: Je größer, desto besser

Kleine quadratische Fliesen lassen auch das Bad optisch kleiner wirken. Daher sollten eher rechteckige Fliesen gewählt werden, die größer als 30 Zentimeter sind. Das streckt die Wände und sieht moderner aus. Auch mit Kontrasten sollte man sparen und lieber wenige, miteinander harmonierende Farben wählen. Das bedeutet aber nicht, dass das Bad ganz Ton in Ton sein muss: dunkle Böden lassen helle Wände länger und größer wirken.

Jedoch sollte man auf auffällige Dekore und Bordüren verzichten, diese wirken unruhig und stören die Gesamtwirkung des Raumes. Wer es trotzdem verspielt mag, sollte nur kleine, dezente Akzente setzen. Auch das Fugenbild sollte eher ruhig und dezent sein, ein geringer Fugenanteil und unauffällige Fugenfarben strecken den Raum.

Beleuchtung und Dekoration

Besonders bei kleinen Bädern ist es wichtig, den Raum schattenfrei ausleuchten. Am besten ist immer natürliches Licht - das lässt Räume größer wirken. Daher sollten Fenster nicht unnötig zugestellt werden, weil das verdunkelt. Wenn kein Fenster im Bad vorhanden ist, kann viel mit Lampen und Spiegeln gearbeitet werden. Dabei sollten keine großen Deckenstrahler, sondern eher einzelne Lichtpunkte angebracht werden. Auch Tageslichtlampen können natürliches Licht simulieren.

Große Spiegel reflektieren das Licht und lassen den Raum optisch größer wirken, genauso wie schimmernde Armaturen aus Chrom. Glatte Oberflächen und glänzende Bodenbeläge tragen zur optischen Vergrößerung von Räumen bei, da diese das Licht spiegeln.

Was die Dekoration im Bad betrifft, ist weniger oft mehr. Lichtdurchlässige, schlichte Gardinen und reduzierte Gestaltungselemente sind gefragt und bringen Ruhe in den Raum. Geschlossene Schränke sind offenen vorzuziehen - oder man verwendet blickdichte Aufbewahrungsboxen im selben Ton. Auch ein großer Läufer wirkt besser als viele kleine.

