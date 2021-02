Fliesen, Parkett oder doch lieber Kork?

Bei der Auswahl des Fußbodenbelags stehen dem Bauherrn heute viele verschiedene Materialien in unterschiedlichen Designs zur Verfügung. Bei der großen Produktpalette verliert man schnell den Überblick. Da jedes Material individuelle Eigenschaften aufweist, gilt es einen Fußboden zu finden, der bestmöglich zu den persönlichen Ansprüchen und Wünschen passt.

Parkettboden: Natürlich und widerstandsfähig

Parkett ist vielseitig. Der Bodenbelag aus Holz gilt bis heute als der repräsentativste unter den Fußböden. Parkett besteht aus massiven Hartholzelementen oder mit Hartholz furniertem Weichholz. Hier gibt es große Preisspannen. Der Preis richtet sich unter anderem nach der Stärke der Edelholzschicht und der Holzart, dem Aufbau und der Qualität des Bodens und den Formaten der Dielen. Beim Verlegen kommt es in hohem Maße auf den Untergrund an: Dieser muss eben, trocken und tragfähig sein. Die Vorteile dieses Bodens: Parkett ist ein langlebiger Bodenbelag, der mehrmals komplett aufgearbeitet werden kann. Außerdem sorgt er für eine fußwarme Umgebung. Nachteile sind beispielsweise: Holz ist lebendig und reagiert damit auch auf UV-Strahlen. Je nach Art verändert das Parkett im Laufe der Jahre seine Farbe. Helles Holz wie Ahorn dunkelt zum Beispiel etwas nach. Außerdem arbeitet Holz ständig, was bei Temperaturschwankungen zu Fugenbildung führt.

Fliesen: Robust, mit großer Designvielfalt

Egal ob Wasser, verschütteter Rotwein, heiße Kamin- oder Zigarettenglut oder spitze Absätze: Nichts davon kann Fliesen etwas anhaben. Sie sind günstig in der Anschaffung und können gut und gerne 30 Jahre halten. Als Untergrund für den Bodenbelag dient in der Regel Estrich. Dank der großen Vielfalt an Formaten, Farben, Mustern und Oberflächen sind Fliesen schon allein optisch eine tolle Alternative zu anderen Materialien und für Allergiker sind sie oftmals die einzige Möglichkeit, eine wohnliche sowie wohngesunde Atmosphäre zu schaffen, denn auf keramischen Oberflächen haben Staub, Milben und Co. keine Chance. Der größte Nachteil von Fliesen ist klar: Sie sind fußkalt - sofern man keine Fußbodenheizung hat. Und falls doch mal die Oberfläche einer Fliese platzt, hilft keine Reparatur - dann muss eine neue her.

Laminat: Preisgünstige Alternative zu Parkett

Laminat wird nicht aus reinem Echtholz hergestellt, sondern aus Holzspanplatten oder Holzfaserplatten. Es ist strapazierfähig, antistatisch, schmutzabweisend und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt viele Käufer. Mit ein wenig handwerklichem Geschick kann man diesen Boden sogar selbst verlegen. Ein großer Nachteil ist allerdings der hohe Energieaufwand bei der Herstellung, weshalb Laminat hinsichtlich der Umweltfreundlichkeit oft kritisch gesehen wird. Außerdem ist die Entsorgung problematisch.

Kork: Nachhaltig und komfortabel

Bei Kork handelt es sich um ein Naturmaterial, das aus der Rinde von Bäumen gewonnen wird. Der Bodenbelag schafft nicht nur eine gemütliche Wohnatmosphäre, sondern sorgt zusätzlich für eine fußwarme Temperatur des Bodens. Das Material stammt aus der nachwachsenden Rinde der Korkeiche, die von den lebenden Bäumen geschält wird. Die Ernte ist nachhaltig, da die Bäume nicht gefällt werden und weiterhin Kork produzieren. Elastische Böden sind generell recht leise im Auftritt. Kork übertrifft sie alle: Der Bodenbelag schluckt fast alle Geräusche, auch den Trittschall. Allerdings ist ein Korkboden nicht kratzfest oder resistent gegen hohen Druck von oben. Doch kommt es wie bei allen Belägen auch auf die Verarbeitung und Versiegelung an. Im Vergleich zu Parkett hält er nur etwa halb so lange und im Vergleich zu Fliesen oder Laminat ist Kork recht teuer.

Teppich: Gemütlich und wärmedämmend

Ein Teppichboden schafft es von ganz allein, eine Wohnung behaglich zu machen. Die gesamte Raumatmosphäre verändert sich, wenn ein flauschiger Belag die Grundlage bildet. Teppichboden schluckt die Raumgeräusche und dämpft zudem den Trittschall. Gegenüber einem harten Belag reduziert der weiche Untergrund den Lärm um bis zu 35 Prozent. Teppichböden können zudem beim Energiesparen helfen - und das gleich auf zwei Wegen: Zum einen sind die Teppichfasern und der Teppichrücken in der Lage, bis zu zehn Prozent der Raumwärme zurückzuhalten, und zum anderen bringen Teppichböden ein tendenziell wärmeres Raumgefühl mit als Räume mit harten Bodenbelägen. Aufgrund des Materials sind Teppichböden allerdings besonders empfindlich gegenüber Schmutz und Dreck. Mit der Zeit verlieren die Fasern ihr makelloses Aussehen und zeigen deutliche Gebrauchsspuren. Deshalb empfehlen sich vor allem Teppichfliesen, bei denen einzelne Elemente einfach ausgetauscht werden können.

Jessica Rus