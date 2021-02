Es wird edel im Bad

Das Jahr 2020 stand wie wohl kaum ein Jahr zuvor für den Rückzug in die eigenen vier Wände. Das wirkt sich auch auf die aktuellen Bad-Trends aus. Viele Menschen versuchen nun, sich innerhalb des Heims Rückzugsorte und kleine Kraftplätze zu schaffen. Das Bad wird dann je nach Möglichkeit gerne zum privaten Spa mit Sauna und Whirlpool, zur Entspannungslounge oder zum Beauty-Salon. Ein bisschen Luxus darf schon sein, aber ebenso klare Linien und Praktikabilität. Denn auch das hat uns das Pandemie-Jahr gelehrt: den Blick für das Wesentliche zu schärfen.

Mehr Wohnlichkeit

In so manchem Bad verschwimmen in diesem Jahr die Grenzen zum Wohnraum. Dabei muss es nicht gleich die Badewanne im Schlafzimmer oder ein Waschbecken im Ankleidezimmer sein - oft sind dafür eh nicht ausreichend Platz geschweige denn die nötigen Anschlüsse vorhanden. Eine Relax-Liege im Bad oder eine Sitzgelegenheit in der Dusche hingegen lassen sich da schon leichter umsetzen. Hier kann man die Gurkenmaske einwirken lassen oder die wohltuende Wärme eines Infrarot-Paneels genießen. Ein flauschiger Teppich oder andere Wohntextilien laden ebenfalls zum längeren Verweilen ein.

Hang zur Individualität

Auch Individualität ist 2021 gefragt, was in direktem Zusammenhang mit dem Wunsch nach einem Rückzugsort steht. Weg vom Standard-Bad hin zu einem Wohlfühlraum, der sämtlichen Bedürfnissen seiner Nutzer gerecht wird, lautet die Devise. Ob Entspannung, Styling oder etwas ganz anderes zu diesen Bedürfnissen zählt, ist selbstverständlich höchst individuell. Ebenso die Wahl der Farben, Materialien und Funktionen der Einrichtungsgegenstände. Hier hat sich so mancher Hersteller einiges einfallen lassen, um seine Stücke noch besser individualisieren zu können.

Minimalismus für die Seele

Die Badezimmermöbel selbst tendieren immer mehr in Richtung Minimalismus und lassen ihren Betrachtern Raum, Gedanken und Gefühle frei zu entfalten oder auch einfach einmal abzuschalten. Griffe würden da nur stören, deshalb verschwinden diese zugunsten von Touch-Systemen, bei denen sich Türen und Schubläden auf Berührung hin öffnen. Umso unauffälliger das Äußere der Möbel wird, desto vielfältiger gestaltet sich ihr Innenleben, um trotz aller Schlichtheit ausreichend Platz für Pflegemittel und Co. zu schaffen.

Die Badewanne im Mittelpunkt

Ebenso im Trend in diesem Jahr sind frei stehende Badewannen, was den Wunsch nach Luxus und Individualität unterstreicht. Die Wanne wird somit zum optischen Highlight des Raumes und lässt keinen Zweifel daran, welcher Tätigkeit die Hausbewohner im Bad am liebsten nachgehen. Frei stehende Wannen gibt es in einer Vielzahl an möglichen Formen, Größen und Materialien. Allerdings benötigt man für dieses markante Sanitärobjekt ausreichend Platz für die Wanne selbst und mindestens 50 Zentimeter rundherum.

Technische Raffinessen überall

Wer lieber duscht, kann seine Nasszelle mit allerlei individuellen Extras bestücken lassen. Ein Duschkopf, der Regen oder einen Wasserfall simuliert, Massagedüsen, Beleuchtung, Musik, Düfte auf Knopfdruck und noch viele weitere technische Spielereien sind im Angebot. Überhaupt ist das Trendbad 2021 auf höchstem Niveau technisiert. Technische Raffinessen befinden sich im Spiegel und sogar in der Toilette. Die Tendenz geht noch deutlicher als je zuvor hin zu Dusch-WCs, welche nicht nur die Intimregion spülen und trocknen, sondern je nach Modell auch über Sitzheizung oder verschiedene abspielbare Geräuschkulissen verfügen, um unschönere Töne zu überlagern.

Edle Farben und ungewohnte Oberflächen

Farbliche Highlights gibt es in diesem Jahr eher wenige. Es wird schlicht, aber dennoch elegant. Warme Metalltöne in Gold, Bronze und Kupfer setzen Akzente - beispielsweise bei den Armaturen. Und auch Schwarz hat seinen großen Auftritt. Sämtliche Oberflächen sind matt gehalten und sorgen für eine ungewohnte Optik. Ganz nebenbei sind matte Oberflächen durchaus praktisch, schließlich fallen hier Fingerabdrücke und Wasserflecken kaum auf und statt intensivem Polieren reicht einfaches Abwischen aus, um ein ansehnliches Putzergebnis zu er zielen.

Behaglichkeit durch Holz

Moderne Holzmöbel verleihen dem insgesamt eher kühlen Bad-Look ein behagliches Ambiente. Aber bitte nur aus nachhaltig produzierten Rohstoffen! Denn auch Nachhaltigkeit ist ein Trend dieser Tage. Da es inzwischen zum guten Ton gehört, Müll und vor allem Plastik zu vermeiden - Bambus-Zahnbürsten und Co. lassen grüßen - haben sich einige Hersteller von Badmöbeln umwelt- und ressourcenschonende Produktion auf die Fahnen ge schrieben.

Nachhaltiges Badezimmer

Apropos Bambus: Dieses Naturmaterial überzeugt durch hohe Widerstandsfähigkeit, geringes Quellverhalten und schnelles Nachwachsen und kommt im Trendbad 2021 gerne als Bodenbelag oder in Form von Möbeln und Accessoires zum Einsatz.

Die Armaturen und Spülkästen von heute sind nicht nur schick oder versteckt, sondern auch noch wassersparend. Zeitgleich kommen spezielle Beschichtungen zum Einsatz, welche die Lebensdauer der Oberflächen um einiges verlängern und den Reinigungsaufwand verringern können. So hat man nicht nur lange Freude an seiner Badeinrichtung, sondern schont auch noch die Umwelt durch den verminderten Einsatz von Reinigungsmitteln. Hier zeigt sich, dass Luxus und Umweltschutz sich nicht gegenseitig ausschließen müssen: Wer etwas tiefer in die Tasche greift und auf hochwertige Metalle oder Naturmaterialien im Bad setzt, spart aufgrund der langen Haltbarkeit Ressourcen.

Jessica Rohrbach