Unabhängigkeit von großen Stromkonzernen und fossiler Energie ist aktuell gefragt wie nie. Vor allem Photovoltaikanlagen erleben einen regelrechten Boom. Doch der Prozess, eine eigene PV-Anlage anzumelden, installieren zu lassen und in Betrieb zu nehmen, ist oft sehr kompliziert und langwierig - und nicht zuletzt mit hohen Investitionskosten verbunden.

Genau hier setzen die PV-Experten von Enpal an. Das Geschäftsmodell, so intelligent wie simpel: Enpal bietet Solaranlagen im Rundum-Sorglos-Paket zum Mieten an. Mittlerweile verspricht Enpal, dass die Lieferung und Montage ab Vertragsunterschrift binnen sechs Wochen erfolgt - wie geht das in Zeiten hoher Nachfrage und Lieferengpässen?

In diesem Artikel gehen wir dieser Frage auf den Grund und stellen dir das preisgekrönte Unternehmen und sein smartes Mietmodell vor.

Diese Vorteile bringt die Enpal-Lösung: