Unabhängigkeit von großen Stromkonzernen und fossiler Energie ist aktuell gefragt wie nie. Vor allem Photovoltaikanlagen erleben einen regelrechten Boom. Doch der Prozess, eine eigene PV-Anlage anzumelden, installieren zu lassen und in Betrieb zu nehmen, ist oft sehr kompliziert und langwierig - und nicht zuletzt mit hohen Investitionskosten verbunden.

Genau hier setzen die PV-Experten von Enpal an. Das Geschäftsmodell, so intelligent wie simpel: Enpal bietet Solaranlagen im Rundum-Sorglos-Paket zum Mieten an. Das kommt an: So vertrauen bereits 23.000 Kunden auf die Enpal-Lösung. Und die Umsetzung geht rasend schnell: Enpal verspricht, dass die Miet-Solaranlage binnen sechs Wochen geliefert und montiert wird (ab Vertragsunterschrift).

Hinzu kommt: Das Bundesfinanzministerium sorgt für Klarheit hinsichtlich der beschlossenen Umsatzsteuerbefreiung bei der Anschaffung von PVs - diese gilt unter bestimmten Voraussetzungen auch bei Miet-Solaranlagen. Da die Enpal-PV nach nach der Vertragslaufzeit in das Eigentum des Kunden übergeht, greift der Steuer-Vorteil. Heißt: Bei den monatlichen Mietkosten entfällt die Mehrwertsteuer. So machst du 2023 für dich zum Solarjahr!

In diesem Artikel stellen wir das preisgekrönte Unternehmen und sein smartes Mietmodell vor. Außerdem prüfst du mit unserem Artikel innerhalb von zwei Minuten, ob die Miet-Lösung auch in deiner Region verfügbar ist.

Diese Vorteile bringt die Enpal-Lösung:

Solaranlage inkl. Speicher für 0 Euro Anschaffungskosten : es fallen lediglich monatliche Mietkosten von 114 Euro bis 202 Euro (monatliche Miete je nach Größe der PV)

Neuer 0-Prozent-Steuersatz gilt auch für Miet-PVs - Mehrwertsteuer auf Miete entfällt

fester monatlicher Mietbetrag: unabhängig von steigender Inflation und Preissteigerungen

Rundum-Sorglos-Paket mit Komplettservice - inkl. Planung, Installation, Wartung, Versicherung, Reparatur und Finanzierung

Solaranlage auf der Überholspur: Lieferung & Montage in 6 Wochen

jederzeit die Kontrolle behalten: Steuerung und Analyse von Produktion und Verbrauch per App

Miet-PV mit Speicher bringt Autarkiegrad von 70 bis 80 Prozent

optional inkl. Wallbox: Lade dein E-Auto immer dann, wenn der Strom besonders günstig produziert wird

PV vom Experten für Miet-Solaranlagen: Bereits über 23.000 zufriedene Kunden - "sehr gute" Kundenzufriedenheit lt. TÜV Saarland

: Bereits über 23.000 zufriedene Kunden - " " Kundenzufriedenheit lt. TÜV Saarland 20 Jahre Garantie : volle Absicherung vor Schäden und Ausfällen über die gesamte Mietdauer

: volle Absicherung vor Schäden und Ausfällen über die gesamte Mietdauer nach Ablauf der Mietzeit kann die Anlage für einen symbolischen Betrag (1 Euro) übernommen werden: kostenfreie Nutzung über weitere 10 bis 15 Jahre realistisch Solaranlage ohne Anschaffungskosten: Zum Angebot* Steuer-Entlastung auch bei Miet-PVs: Hier sparst du Kosten ein Längst war die Mehrwertsteuerbefreiung bei Anschaffung, Lieferung und Installation von Solaranlagen beschlossene Sache - doch wie verhält es sich bei Miet-PVs? Hier hat die Politik nun Fakten geschaffen - zum Vorteil der Enpal-Kunden. In dem kürzlich veröffentlichten FAQ des Bundesfinanzministeriums heißt es dazu: Miet- und Leasingverträge können umsatzsteuerrechtlich als Lieferung ausgestaltet werden, sodass der Nullsteuersatz angewandt werden kann. Insbesondere dann, wenn ein automatischer Eigentumsübergang zum Ende der Vertragslaufzeit vertraglich vereinbart ist (hier ist auch ein Optionsrecht ausreichend). Was heißt das konkret für Enpal-Kunden? Enpal gestaltet den Vertrag so aus, dass die Solaranlage nach Ablauf der Mietzeit für einen symbolischen Euro vom Mieter übernommen werden kann. Somit ist die o. g. Voraussetzung erfüllt, der Kunde profitiert von der Steuer-Entlastung. Bei der monatlichen Mietkosten entfällt die Umsatzsteuer. Beispiel: Der Kunde zahlt bisher eine Miete von 180 Euro im Monat. Ab sofort fallen 19 Prozent Mehrwertsteuer weg, womit sich die monatliche Miete auf circa 145 Euro reduziert. Macht in diesem Beispiel eine Ersparnis von 420 Euro pro Jahr aus. Jetzt Einsparpotential errechnen* Enpal macht 2023 zum Solarjahr - mit 6-Wochen-Versprechen Kundenstimmen im Netz unterstreichen die Aussage, dass Enpal sehr schnell bei der Lieferung und Installationen von PV-Anlagen ist. So berichtet ein Kunde, dass von der ersten Kontaktaufnahme, über die Vertragsunterschrift bis hin zur Montage mit Inbetriebnahme nur zehn Wochen vergangen sind. Wie geht das so schnell in Zeiten von Fachkräftemangel und Lieferengpässen? Wir haben bei Enpal nachgefragt. Tatsächlich hat der Experte für Miet-Solaranlagen seine Prozesse so optimiert, dass eine Lieferung innerhalb von sechs Wochen ab Vertragsunterschrift der Regelfall ist. Ein entscheidender Vorteil gegenüber vielen Wettbewerbern - und für viele Interessenten ein nicht zu vernachlässigenden Argument. So macht Enpal 2023 zum Solarjahr. Tatsächlich hat der Experte für Miet-Solaranlagen seine Prozesse so optimiert, dass eineab Vertragsunterschrift der Regelfall ist. Ein entscheidender Vorteil gegenüber vielen Wettbewerbern - und für viele Interessenten ein nicht zu vernachlässigenden Argument. So macht Enpalzum