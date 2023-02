Photovoltaik: Seit 1. Januar 2023 sparst du 19 Prozent Mehrwertsteuer beim Kauf

Du hast die steigenden Strompreise satt? Mit einem Balkonkraftwerk (auch Mini-Solaranlage oder Steckersolaranlage genannt) machst du dich unabhängiger vom Strommarkt. Dafür musst du kein Eigenheim besitzen, denn das Balkonkraftwerk eignet sich so gut wie für jeden Haushalt, Mietwohnungen inbegriffen. Die Mini Photovoltaik-Anlagen (kurz PV) kannst du im Garten, auf deinem Balkon, deiner Terrasse, einem Flachdach, einem Schrägdach oder auf deinem Gartenhaus anbringen. Hier geht's direkt zu unserem Mini-PV-FAQ.

Der beliebte Anbieter priwatt bietet dir eine große Auswahl an Mini-Solaranlagen* (ab 521 Euro pro Modul). Seit Anfang des Jahres hast du sogar noch einen größeren Ansporn: Denn mit Inkrafttreten des neuen Jahressteuergesetzes zum 1.1.2023 entfällt die Umsatzsteuer auf Photovoltaik-Anlagen und damit auch auf den Kaufpreis der beliebten Balkonkraftwerke!

Strom selbst erzeugen mit Balkonkraftwerk: Rechenbeispiele & Starterkit

Je nach Anzahl der eingesetzten Module, deinem Stromverbrauch und der Ausrichtung deines Balkonkraftwerks variiert die prozentuale Deckung des Eigenbedarfs und damit die Ersparnis bei den Stromkosten. Ob Balkon, Flach- oder Schrägdach oder Garten - priwatt hat für jeden Bedarf die passende Stecker-Solaranlage im Sortiment*.

Beispielrechnungen zum Balkonkraftwerk - bis zu 25% des Stroms selbst erzeugen:

Eine 4-Köpfige Familie mit Garten hat einen Stromverbrauch von 4.250 kWh und Stromkosten von rund 1.800 Euro im Jahr**. Mit den priFlat Solarmodulen* und einer Spezialhalterung für den Garten können pro Modul jährlich bis zu 80 Euro gespart werden. Mit zwei Solarmodulen können 15 % des Strombedarfs gedeckt werden. Die Kosten für die Anschaffung liegen hier bei 1.069 Euro.

Ein Single mit Balkon hat einen Stromverbrauch von 1.500 kWh und Stromkosten von 700 Euro im Jahr**. Mit einer Balkonanlage kann er bis zu 25 % seines Strombedarfs selbst decken, hier bietet sich das priBasic Duo* an. Die Anschaffungskosten für die zwei Module liegen bei 951 Euro.

Eine 3er-WG mit Dachterrasse hat einen Stromverbrauch von 3.500 kWh im Jahr. Die Stromkosten belaufen sich auf ca. 1.500 Euro**. Somit können bis zu 18 % des Strombedarfs selbst produziert werden, z. B. mit dem priFlat Duo* Komplettpaket. Die Kosten für die zwei Module betragen 1.069 Euro.



Alle oben genannten Produkte findest du im Online-Shop von priwatt*. Die Berechnungen beziehen sich dabei auf Mini-PV-Lösungen, welche die Maximalleistung von 600 Watt nicht überschreiten. Mit bis zu zwei Modulen bewegst du dich in der Regel in diesem Rahmen, womit das Balkonkraftwerk nicht genehmigungspflichtig ist. Hier ist ein Autarkiegrad von 20 bis 25 % möglich. Die Kosten für die Anschaffung hast du nach wenigen Jahren wieder reingeholt. Und du leistet einen aktiven Beitrag zur Energiewende. Weitere Infos findest du in unserem FAQ am Ende des Artikels.

Hier findest du die Mini-PVs mit 600-Watt-Wechselrichter für verschiedene Anwendungen:

Die genannten Produkte werden laut priwatt zwischen binnen 4 bis 6 Wochen geliefert.

Balkonkraftwerk mit 600 Watt: Bis zu 25% Ersparnis im Jahr mit dem Alleskönner von priwatt

Wir haben für dich durchgerechnet, welche Ersparnis eine Mini-PV-Anlage bringt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ausgehend von einem 2-Personen-Haushalt mit einem Stromverbrauch von 2.200 kWh und Stromkosten von 1.050 Euro im Jahr** sind mit dem Balkonkraftwerk bis zu 25 % Ersparnis möglich - und das Jahr für Jahr. Mit steigenden Strompreisen profitierst du von einer noch höheren Ersparnis. Dem gegenüber stehen Anschaffungskosten ab 521 Euro, je nach PV-Lösung hast du die Kosten aber nach wenigen Jahren wieder reingeholt (mehr dazu im FAQ). Und: Du leistet einen aktiven Beitrag zur Energiewende.

So funktioniert das Balkonkraftwerk: Die Steckersolaranlage erzeugt mit einer Leistung von 600 Watt deinen eigenen Solarstrom. Dieser wird durch den Stromstecker ins Hausnetz eingespeist, wo du ihn direkt nutzen kannst. Hier ist eine haushaltsübliche Schuko-Steckdose vollkommen ausreichend. So reduzierst du die benötigte Strommenge aus dem örtlichen Stromnetz - und sparst bares Geld. Mit dem priwatt Ertragsrechner* berechnest du dein persönliches Sparpotential. Mit zwei Modulen erreicht man in der Regel einen Autarkiegrad von 20 bis 25 %.

Balkonkraftwerk mit 600 Watt: Produkte & Lieferumfang

Mit einer Stecker-Solaranlage von priwatt* produzierst du deinen eigenen Strom, eine Genehmigung ist innerhalb einer Maximalleistung von 600 Watt nicht notwendig. Die einfache Montage macht es möglich, dass die Mini-PV-Anlage an verschiedenen Orten bei dir zu Hause zum Einsatz kommen kann. Module anbringen, Stecker rein, los geht's! Ideal geeignet für Mietwohnungen.

Bei den Mini-Solaranlagen von priwatt sind folgende Bestandteile enthalten - damit kannst du sofort mit der Stromerzeugung loslegen:

Solarmodul(e)

Wechselrichter

Modulhalterung

UV-beständige Kabelbinder zur Befestigung der Kabel

Endkappe für den Verschluss der Buchse des Wechslrichters

optionales Anschlusskabel für die Steckdose: Kabel mit Wieland- oder Schukostecker

Mit den Lösungen von priwatt* lassen sich Mini-Solaranlagen an so gut wie jeder Wand, jedem Balkon oder auf anderen Flächen montieren.

Die Mini-Photovoltaikanlagen von priwatt gibt es für alle Anwendungszwecke. Egal ob für Balkon, Garten oder Flachdach - die Mini-Solaranlagen mit 600 Watt lassen sich fast überall montieren. priwatt

Stecker-Solaranlagen von priwatt für jeden Bedarf - mit Schnellanmeldung

Der Anbieter für Mini-Solaranlagen* überzeugt nicht nur mit einem breiten Angebot an PV-Anlagen für alle Zwecke, sondern auch mit ausgezeichneten Service-Leistungen. Besonders interessant ist der kostenlose Anmeldeservice*. priwatt unterstützt dich kostenfrei bei der Anmeldung deiner Mini-PV und führt dich Schritt für Schritt durch den Anmeldeprozess - so ist der bürokratische Aufwand für dich sehr gering.

In Deutschland müssen Balkonkraftwerke beim örtlichen Netzbetreiber angemeldet und im Marktstammdatenregister registriert werden - bei beidem unterstützt priwatt dich kostenfrei! Dank des von priwatt verwendeten Wechselrichters mit weniger als 600 Watt Leistung kann eine vereinfachte Anmeldung deiner PV-Anlage vorgenommen werden. So kannst du direkt mit der Stromerzeugung loslegen.

Balkonkraftwerk bei priwatt kaufen - diese Vorteile hast du

Das macht Mini-PVs im Allgemeinen und die Produkte von priwatt im Speziellen so beliebt bei PV-Fans:

Ob Balkon, Flachdach oder Garten - priwatt hat für jeden Anwendungszweck die richtige Lösung

die richtige Lösung Balkonkraftwerke bis 600 Watt ohne Genehmigungspflicht

Strom selbst erzeugen und Teile des Strombedarfs decken - auch für Mietwohnungen

Mini-Solaranlage amortisiert sich in der Regel nach fünf bis acht Jahren - 25 Jahre Garantie

Autarkie von 20-25 % oder mehr (je nach Anzahl der Module: Spare dauerhaft Stromkosten ein (2 Module = ca. 110-130 Euro p.a.)

oder mehr (je nach Anzahl der Module: Spare dauerhaft Stromkosten ein (2 Module = ca. 110-130 Euro p.a.) Ökologischer Aspekt: Du tust etwas für die Umwelt und wirst Teil der Energiewende

Schnellanmeldung durch priwatt: Modul anbringen, Stecker rein, los geht's!

durch priwatt: Modul anbringen, Stecker rein, los geht's! Beliebter Anbieter der ersten Stunde

Mini-PV mit 600 Watt ohne Genehmigungspflicht

Mit der Mini-PV mit 600-Watt-Wechselrichter reizt du die zulässige Gesamtleistung für Steckersolaranlagen voll aus - es besteht also keine Genehmigungspflicht für dich. Zudem übernimmt priwatt die Schnellanmeldung deiner Steckersolaranlage bei der Bundesnetzagentur.

Hier eine Übersicht zu den verfügbaren 600-Watt-Varianten: