Photovoltaikanlagen (kurz PV) spielen bei der Energiewende in Deutschland eine entscheidende Rolle. Von Region zu Region unterscheidet sich allerdings die Jahressumme der Sonneneinstrahlung - Experten sprechen von der Globalstrahlung. Diese Größe gibt Aufschluss darüber, wie viel der Sonnenstrahlung bei uns auf der Erdoberfläche ankommt. Eine hohe Globalstrahlung erhöht das Potential deiner Solaranlage.

Schon auf der Karte für Bayern lässt sich erkennen, dass es. Heißt:tendenziell. Doch was bedeutet das in Zahlen für die jährliche Sonneneinstrahlung? In den nördlichen Küstenregionen werden lediglich 900 kWh pro m, in den Hochgebirgen im Süden hingegen bis zu 1.300 kWh pro mgemessen. Das heißt nicht, dass sich eine Solaranlage im Norden Deutschlands nicht rentiert. Tipp aus der Redaktion: Hier erfährst du alles Wissenswerte zur Rentabilität von Solaranlagen

Die geografische Lage beeinflusst die Stärke der Sonneneinstrahlung . Im Süden - also insbesondere in Baden-Württemberg und Bayern - fallen die Sonnenstrahlen steiler auf die Erdoberfläche ein als im Norden, woraus eine höhere Intensität der Solarstrahlung resultiert. Auch die Höhenlage des Ortes ist entscheidend, denn je höher ein Ort liegt, desto geringer fällt die Abbremskraft der Atmosphäre aus: Die verfügbare Sonnenstrahlung ist somit höher (Quelle: photovoltaiksolarstrom.com).

Laut ertragsdatenbank.de liegt der Gesamtertrag der etwa 118.000 registrierten Solaranlagen in Deutschland über 946.000 Megawattstunden (MWh)**. Die Erträge weichen von PV zu PV voneinander ab. Dies hat mehrere Ursachen, in erster Linie hängt der zu erwartende Ertrag von der Größe der PV-Anlage ab. Außerdem spielen diese Faktoren eine bedeutende Rolle:

Im Durchschnitt beträgt die Globalstrahlung in Deutschland gut 1.000 Kilowattstunden (kWh) pro Quadratmeter (m 2 ) - die bundesweit besten Werte erzielt laut Energie-Atlas der Süden Bayerns - in unserer Übersicht kannst du den Wert für dein Bundesland oder deinen Wohnort ablesen. Wir haben für dich recherchiert, welche Faktoren die Globalstrahlung begünstigen und mit welchem Solarertrag du abhängig von deiner Region rechnen kannst. Der Artikel auf einen Blick:

Europäische Kommission erhebt Solarerträge

Das "Photovoltaik Geographical Information System" (kurz PV-GIS) der zuständigen Forschungsstelle der Europäischen Kommission ermöglicht eine Abfrage der Solarerträge nach Regionen oder Städten. Die Daten geben an, wie viele Kilowattstunden (kWh) an Solarstrom pro installiertem Kilowattpeak (kWp) nomineller Leistung einer PV-Anlage pro Quadratmeter (m²) erzeugt werden kann. Hier fließt die jährliche Solarstrahlung je Region ein, die Messung geht von Idealbedingungen aus (Südausrichtung des Daches, Dachneigung von 30 Grad und ohne Verschattung, Kristalline Solarzelle). Ist dein Dach bereit für Photovoltaik? In unserem Artikel kannst du die Eignung prüfen (mit Neigungswinkeltabelle).

Tabellarische Übersicht für alle 16 Bundesländer: So schneidet deine Region ab

Wir haben eine Abfrage für alle 16 Bundesländer mit ausgewählten Städten und Wohnorten gemacht. In unserer tabellarischen Übersicht siehst du, welche Solarerträge pro Jahr möglich sind (alle Werte pro Quadratmeter, höchste Erträge je Bundesland gefettet):

Städte-Ranking nach Erträgen: Hier lohnt PV richtig

Unsere bundesweite Stichprobe verdeutlicht, wie sonnenverwöhnt der Süden ist. So schaffen es ausschließlich Orte aus dem Süden und Süd-Westen in die Top-10 nach Solarerträgen pro Jahr, Baden-Württemberg ist am häufigsten vertreten:

#1 : Ravensburg mit 1143.22 kWh (Baden-Württemberg)

: Ravensburg mit 1143.22 kWh (Baden-Württemberg) #2 : Stuttgart mit 1124.79 kWh (Baden-Württemberg)

: Stuttgart mit 1124.79 kWh (Baden-Württemberg) #3 : Speyer mit 1119.02 kWh (Rheinland-Pfalz)

: Speyer mit 1119.02 kWh (Rheinland-Pfalz) #4 : München mit 1116.22 kWh (Bayern)

: München mit 1116.22 kWh (Bayern) #5 : Ulm mit 1109.49 kWh (Baden-Württemberg)

: Ulm mit 1109.49 kWh (Baden-Württemberg) #6 : Ludwigshafen am Rhein mit 1105.99 kWh (Rheinland-Pfalz)

: Ludwigshafen am Rhein mit 1105.99 kWh (Rheinland-Pfalz) #7 : Würzburg mit 1103.67 kWh (Bayern)

: Würzburg mit 1103.67 kWh (Bayern) #8 : Mainz mit 1101.08 kWh (Rheinland-Pfalz)

: Mainz mit 1101.08 kWh (Rheinland-Pfalz) #9 : Mannheim mit 1096.97 kWh (Baden-Württemberg)

: Mannheim mit 1096.97 kWh (Baden-Württemberg) #10: Garmisch-Partenkirchen mit 1079.92 kWh (Bayern)

Hinweis: Es handelt sich um eine beispielhafte Stichprobe von inFranken.de ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Bei Solaranbietern wie DZ4 kannst du mit wenigen Klicks den jährlichen Ertrag einer PV berechnen* lassen, hierfür musst du nur deine Postleitzahl und Eckdaten zum Hausdach hinterlegen.

Region nicht vertreten? Rechner weiß, welcher Solarertrag bei dir möglich ist

Unser Tipp für alle, deren Region nicht vertreten ist: Mit Hilfe des Online-Dienstes PV-GIS kannst du die monatliche Globalstrahlung für deinen Wohnort abfragen. So gehst du vor:

Unterhalb der Karte trägst du deinen Ort ein

Dann Klick auf 'Los!' und 'Ergebnisse anzeigen'

Innerhalb des orangenen Balkens klickst du dann auf 'Strahlung'

Auf Basis deines Ortes wird dir dann das entsprechende Diagramm angezeigt

Die meisten Sonnenstunden in Deutschland im Sommer 2022

Der Sommer 2022 war einer der wärmsten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Entsprechend fiel die Anzahl der Sonnenstunden sehr hoch aus (im Saarland beispielsweise 50 Prozent höher als im Sommer 2020). Hier die Bundesländer mit den meisten Sonnenstunden im Sommer 2022 (gemessen wurden die Anzahl der Sonnenstunden von Juni bis August) - die Top10 laut statista.de :

#1: Saarland mit 910 Sonnenstunden

#2: Baden-Württemberg mit 900 Stunden

#3: Rheinland-Pfalz mit 880 Stunden

#4: Hessen mit 860 Stunden

#5: Bayern mit 840 Stunden

#6: Sachsen-Anhalt mit 810 Stunden

#7: Thüringen mit 809 Stunden

#8: Mecklenburg-Vorpommern mit 800 Stunden

#9: Berlin mit 795 Stunden

#10: Sachsen mit 790 Stunden

Die Schlusslichter sind Bremen mit 770 Stunden, Niedersachen mit 760 Stunden und Schleswig-Holstein mit 740 Stunden. Auch hier wird das Nord-Süd-Gefälle deutlich.

Fazit: In diesen Regionen lohnt sich eine Solaranlage besonders

Besonders im Süden Deutschlands gibt es eine hohe Globalstrahlung. Somit können im Süden auch hohe Solererträge erzielt werden. Wie zum Beispiel in Freiburg, dort können bei guten Bedingungen bis zu 1.048 kWh pro kWp erreicht werden. Auch in Garmisch-Partenkirchen (Bayern) oder Darmstadt (Hessen) werden überdurchschnittlich hohe Werte erzielt. Hier gilt: Je südlicher und höher gelegen der Ort ist, desto mehr Solarstrom kann deine Solaranlage produzieren.

Um den optimalen Ertrag aus deiner Solaranlage herauszuholen, sollte diese nach Süden ausgerichtet, mit einer Neigung von 30 Grad und ohne Verschattungen geplant werden (in diesem Artikel klären wir über Planungs-Irrtümer auf). Auch wenn die Sonneneinstrahlung im Norden geringer als im Süden ausfällt, rentiert sich eine Solaranlage hier trotzdem. Der PV-Fachbetrieb kann dir im Detail sagen, welcher Solarertrag möglich ist und welche Optimierungen möglich sind. Bei Solaranlagen-Portal.com findest du Solarteure mit freien Kapazitäten (hier bis zu 5 Angebote inkl. Beratung anfragen*).

Quellennachweise:

Energie-Atlas Bayern des Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie

photovoltaiksolarstrom.com

Solarenergie Förderverein auf ertragsdatenbank.de

Statistik zu Sonnenstunden auf statista.com

**Beachte, dass nicht für jede PV-Anlage Ertragswerte vorliegen. Die Daten sind zur Veranschaulichung und stellen keinen allgemeingültigen statistischen Durchschnittswert dar.