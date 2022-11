Mehr Unabhängigkeit & ökologischer Gedanke: Solaranlagen gefragt wie nie

Photovoltaik ist der Hoffnungsträger für mehr Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern und zur Eindämmung des Klimawandels. Jeder Einzelne kann durch die persönliche CO2-Bilanz zum Erreichen der Klimaziele beitragen. Emissionen kannst du zum Beispiel durch Verzicht auf die ein oder andere Autofahrt reduzieren. Einen wesentlichen Teil machen aber auch schädliche Treibhausgase aus dem Bereich Wohnen aus. 23 Prozent des gesamten Ausstoßes fallen in dieses Segment.

Mit einer Photovoltaikanlage auf deinem Dach kannst du jährlich durchschnittlich rund 4 Tonnen CO 2 einsparen. Zum Vergleich: Das entspricht sechs Hin- und Rückflügen von Berlin nach Mallorca oder 19.000 Kilometer Fahrt mit einem Benziner. Mit einer eigenen Solaranlage wirst du Teil der Energiewende und sorgst so für eine grüne lebenswerte Welt. Wir haben uns mit dem "hybriden" PV-Modell von zolar beschäftigt und verraten, wie auch du deine Stromkosten auf Dauer reduzieren kannst (hier geht's zum Verfügbarkeits-Check*).

"Hybride" Solaranlage von zolar: Konfigurator & Portfolio überzeugen

Die digitale Plattform für individuelle Solarlösungen zolar versteht sich als Online-Handwerksbetrieb. Seit mittlerweile sechs Jahren bietet zolar umfangreiche Beratung zu Solaranlagen aller Hersteller in allen Produkt- und Preisklassen von Standard bis Premium. Neben der Anschaffung einer PV-Anlage aus eigenen Mitteln bietet zolar auch eine Solaranlage zur Miete und Finanzierungslösungen an - und punktet damit mit flexiblen Lösungen für jeden Bedarf. Für die Installation kooperiert PV mit lokalen PV-Fachbetrieben. So kann man zolar als "hybriden" PV-Anbieter bezeichnen.

Die Vision der beiden Gründer Alex Melzer und Gregor Loukidis ist, so vielen Menschen wie möglich die Nutzung erneuerbarer Energien zu ermöglichen. Mit dem Online-Konfigurator* ist eine zielgerichtete Planung möglich, bei der du als Auftraggeber von Anfang an mit eingebunden bist. zolar ist bekannt für seine Transparenz. Wartezeiten zum Beispiel werden nicht geschönt kommuniziert.

Auch im Bereich E-Mobilität ist zolar der richtige Ansprechpartner. Gemeinsam mit dem Automobilhersteller Toyota möchte zolar Photovoltaik und Elektromobilität noch enger im Alltag der Menschen miteinander verbinden. In naher Zukunft will zolar zusammen mit seinen Partnern ganzheitliche Solar- und Mobilitätslösungen inklusive Solaranlage, Wallbox und E-Auto für das private zu Hause anbieten.

Online-Photovoltaikanlage: So schlagen sich Konfigurator & Co. in der Praxis

Die Vorteile des Kaufs einer Solaranlage über einen Online-Anbieter, wie zolar, liegen auf der Hand. Du kannst deine Solaranlage bequem von zu Hause aus und komplett online planen. Mithilfe des zolar Online-Konfigurators kannst du deine eigene PV-Anlage individuell und sehr anschaulich konfigurieren. Dabei kannst du Solarkomponenten wie Module, Speicher und Ladestationen aus einem markenunabhängigen Produktportfolio wählen. Begleitet wirst du dabei durch einen Solarexperten, der dich auf deine Bedürfnisse zugeschnitten berät. Du kannst dich umfangreich auf zolar.de informieren* und direkt mit der Planung starten.

So läuft der Prozess in der Praxis ab:

Daten Deines Projekts eingeben: Die Planung startest du direkt am Smartphone oder Computer. Du gibst die Eckdaten deines Hauses und deine Adresse ein. Fotos hochladen: Im nächsten Schritt lädst du Fotos deines Hauses hoch um dein Projekt ganz individuell auf die Gegebenheiten vor Ort angepasst planen zu können, ohne Termine und in deiner eigenen Kontrolle. PV-Plan über Solarberater: Mit den Informationen aus den ersten beiden Punkten ist der Anlagenplaner von zolar ausgestattet, um dir eine erste individualisierte Anlagenplanung zu erstellen. Belegung des Daches planen & Auswahl der Komponenten: Im Gespräch mit deinem persönlichen Solarberater bekommst du den Zugang zum zolar Online-Konfigurator. Um dein Projekt zu deinem Projekt zu machen, hast du die Möglichkeit deine Anlage nach deinen Wünschen anzupassen.

Hier hast du die Wahl! Ob Solaranlage mit oder ohne Stromspeicher, mit Wallbox für dein E-Auto, oder ohne, optimiert auf Wirtschaftlichkeit oder Autarkie. Im Rahmen der Konfiguration erfährst du unmittelbar, wie viel Geld du sparst, wie unabhängig du von deinem herkömmlichen Energieversorger wirst und wie sehr du deinen CO2-Fußabdruck mit der Anschaffung einer Photovoltaikanlage reduzierst.



Und das Beste: Es ist einfach! Mit dem Verfügbarkeits-Check von zolar* stellst du innerhalb von drei Minuten eine auf deine Bedürfnisse zugeschnittene Anfrage – zu 100 % kostenlos und unverbindlich. Die Montage der "Online-Solaranlage" erfolgt durch lokale Handwerksbetriebe, die viel Erfahrung mitbringen.

Erfahrungen mit "hybridem" Modell: Top-Beratung & volle Flexibilität - unser Fazit

zolar möchte bis 2030 zehn Millionen Haushalten zu grüner Energie verhelfen, schon heute sind in ganz Deutschland tausende PV-Anlagen des "Online-Handwerksbetriebs" im Einsatz. Wir haben uns bei Kunden umgehört - was macht das Angebot von zolar so besonders? Patrick M. verrät im Interview mit dem Online-Anbieter, dass die Geburt der gemeinsamen Tochter ihn und seine Frau zum Umdenken brachte. Die PV auf dem Dach als kleiner, persönlicher Beitrag gegen den Klimawandel - und für eine lebenswerte Zukunft. Bei der Recherche ist der Familienvater auf zolar gestoßen, der Online-Konfigurator hat ihn sofort angesprochen. Nach einem Jahr Betrieb steht fest: Die Familie hat ihre jährlichen "Stromkosten effektiv auf 0 Euro gesenkt".

Der Autarkiegrad beträgt zwar "nur" 75 %. Die Einspeisevergütung für überschüssigen Strom gleicht jedoch die Kosten für zugekauften Strom aus. Durch einen Stromspeicher wird die Heizung unterstützt, eine Elektroauto könnte ebenfalls ohne Probleme gekoppelt werden. Durch die Notstromfunktion ist die Familie vor Stromausfällen abgesichert. Die Bewertungen bei Google bestätigen den Eindruck, hier loben Nutzer unter anderem die "kundenorientierte, individuelle Beratung", das "zügige und kompetente Klären von Rückfragen" und die "Qualität der Komponenten".

Unser Fazit: Wer 2023 eine Photovoltaikanlage anschaffen möchte, sollte zolar auf dem Zettel haben. Viele regionale PV-Fachbetriebe sind auf Monate ausgebucht (in diesem Artikel erzählt unser Leser von den Hürden bei der Suche). zolar bringt die nötige Manpower für dein PV-Projekt mit, zudem erleichtern smarte Tools wie der Online-Konfigurator die Planung. Neugierig geworden: Hier kannst du prüfen, ob zolar in deiner Region tätig ist.