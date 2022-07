PV-Boom: Immobilienbesitzer suchen nachhaltige Alternativen zu teurer Versorgung durch Energiemarkt

zu teurer Versorgung durch Energiemarkt Kosten für Anschaffung ab 10.000 Euro - große Ersparnis durch Eigenverbrauch und Einspeisung

durch Eigenverbrauch und Einspeisung Autarkie: Stromspeicher macht bis zu 80 % des Stroms für dich nutzbar

macht für dich Anbieter wie DAA stellen kostenfrei den Kontakt zwischen Interessenten und regionalen Solarteuren* her

Wie sich das Interesse an erneuerbaren Energien – beispielsweise über Photovoltaik – entwickelt, beobachtet DAA sehr genau. Der Online-Dienstleister aus Hamburg erhält auf seinen Portalen rund um regenerative Energietechnik und Sanierung monatlich bis zu 50.000 Anfragen von Interessenten - beispielsweise über Solaranlagen-Portal.com*. Nicht nur im aktuellen Zeitraum, sondern auch in einer Langzeit-Auswertung zeigt sich: Das Interesse an erneuerbaren Energiesystemen steigt stetig weiter, während fossil betriebene Systeme immer weniger gefragt sind.

Eine Auswertung der Anfragen in den letzten fünf Jahren zeigt, das Photovoltaik, Solarthermie und Speicher zunehmend an Beliebtheit gewinnen. Einen auffallend großen Sprung nach oben machen Photovoltaik und Solarthermie seit dem Herbst 2021 – als die Energiepreise stark zu steigen begannen. Es wird klar: Verbraucher reagieren auf hohe Kosten, und suchen nach Alternativen – die in Form erneuerbarer Energien bei der Strom- und Wärmeversorgung naheliegend sind. Tipp: Weiter unten im Artikel kannst du einen Anbietervergleich für Photovoltaik über die DAA anfragen (bis zu 5 Anbieter aus deiner Region).

Nachfrage nach Solaranlagen verdreifacht, Autarkiegrade schwanken